El PSOE deja fuera de la lista para Europa a José Blanco e incorpora al lalinense Nicolás González Casares

Publicado 17/03/2019 11:37:11 CET

Blanco se despide en Twitter asegurando que "finaliza una etapa" de su vida y "comienza otra" y muestra su "infinita y eterna gratitud" hacia los ciudadanos que le han apoyado y hacia el PSOE y sus militantes.

El PSOE ficha al sociólogo francés Sami Naïr para la lista a las europeas del 26 de mayo

MADRID/SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista ha dejado fuera de la lista para las próximas elecciones europeas al lucense José Blanco, exministro de Fomento y eurodiputado desde 2014, e incorpora como candidato al teniente de alcalde de Lalín (Pontevedra), Nicolás González Casares.

La Comisión Federal de Listas, órgano que junto al Comité Federal tiene la última palabra en la confección de las candidaturas, ha aprobado este domingo la lista del PSOE a las elecciones europeas, de la que salen, por motivos diferentes, siete de los 14 eurodiputados que tiene el PSOE en la actualidad. Además de José Blanco, tampoco repiten Sergio Gutiérrez, Inés Ayala, Soledad Cabezón, Enrique Guerrero, Ramón Jáuregui ni Elena Valenciano.

Tanto Elena Valenciano como José Blanco no salen de la lista por voluntad propia, sino porque la dirección federal de Pedro Sánchez no ha querido contar con ellos. Caso distinto es el de Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, que no repite porque será cabeza de lista al Congreso por Toledo, mientras que Ramón Jáuregui había anunciado su retirada de la política y Enrique Guerrero no contaba con repetir.

Sí vuelven a estar Clara Eugenia Aguilera, Javi López (valor en alza en el PSC), Inmaculada Rodríguez Piñero, el exministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar, Jonás Fernández y Eider Gardiazabal.

VALORACIÓN EN TWITTER DE JOSÉ BLANCO

A través de su cuenta personal en Twitter, José Blanco ha transmitido su "enhorabuena" y su apoyo a Nicolás González Casares: "Todo mi apoyo y ayuda en esta nueva andadura".

A continuación, se despide tras finalizar esta "etapa": "Finaliza una etapa de mi vida y comienza otra. Echo la vista atrás y solo siento gratitud, hacia los ciudadanos que me han apoyado durante tanto tiempo y hacia el PSOE y sus militantes. Infinita y eterna gratitud".

NICOLÁS GONZÁLEZ

De Galicia, entra el primer teniente de alcalde de Lalín (Pontevedra), Nicolás González Casares (1972), diplomado en Enfermería, que figura como número 9 de la lista completa que ratifica este domingo el Comité Federal, con lo que también queda fuera uno de los nombres que había sonado en las últimas semanas para las listas a las europeas, Orestes Suárez, asesor de José Blanco.

EL PSOE INCORPORA AL POLITÓLOGO Y SOCIÓLOGO SAMI NAÏR

El PSOE ha fichado al politólogo y sociólogo francés Sami Naïr para su lista a las elecciones europeas del 26 de mayo. Naïr, que ha colaborado con Pedro Sánchez en ocasiones anteriores en calidad de asesor, sobre todo en materia de inmigración, irá de número tres en la lista que encabeza Josep Borrell y que tendrá como número dos a Iratxe García, actual jefa del grupo español de eurodiputados socialistas.

Entre las nuevas incorporaciones, figura la exconsejera con Susana Díaz Catalina Lina Gálvez, de cuatro, y de siete, el miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE Ibán García del Blanco, a quien el PSOE de León no quería en su lista ni al Congreso ni al Senado.

Además del primer teniente de alcalde de Lalín (Pontevedra), Nicolás González Casares, también se incorpora la 'número dos' del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre; el secretario de Estado de Política Territorial, Ignacio Sánchez Amor; o el exsecretario de Organización del PSOE y diputado en esta última legislatura César Luena.

Se estrenan en la lista, y con opciones de conseguir escaño, Mónica Silvana, miembro de la Ejecutiva del PSOE, Adriana Maldonado, de la Ejecutiva del PSOE de Navarra, y la balear Alicia Homns.

La lista completa, que ratifica este domingo el Comité Federal, queda así:

1. Josep Borrell2. Iratxe García3. Sami Naïr4 Lidia Gálvez5. Javi López6. Inmaculada Rodríguez Piñero7. Ibán García del Blanco8. Eider Gardiazábal9. Nicolás González Casares 10. Cristina Maestre Martón de Almagro 11. César Luena López 12. Clara Eugenia Aguilera 13. José Ignacio Sánchez Amor 14. Mónica Silvana González 15. Juan Fernando López Aguilar 16. Adriana Maldonado López 17. Jonás Fernández Álvarez 18. Alicia Homns Ginel 19. Javier Moreno Sánchez 20. Isabel García Muñoz 21. Domènec Miguel Ruiz Devesa 22. Estrella Durá Ferrandis 23. Marcos Ros Sempere 24. Laura Ballarín25. Raúl Pesquera Cabezas 26. María del Carmen Heras Yuste 27. Yerai Díaz Zbida 28. María Isabel Ayuso Torres 29. Alejandro Colldefors 30. Leonor Martínez Pereda 31. Alvaro Nava Aparicio 32. Alejandra Merchán 33. José Ignacio Asesnsio 34. Isabel Baez Lechuga 35. Alberto González Cabello 36. Guadalupe Rodríguez 37. Omar Villegas 38. Sabrin Yermak 39. Samuel de León 40. Laura de la Torre 41. Anselmo José Borobia 42. Marta López Expósito 43. Jordi Santandreu 44. Sarah Ben el Haj Soulami 45. Luis Planas Herrera 46. Judith Riera 47. José Angel Calle 48. Aroa Jilete 49. Isamel Gutierrez. 50. Ana Lenochka 51. José María Gómez Santamaría 52. Concepciçn Martín 53. Víctor Manuel Royo 54. Inés Gutierrez Salazar 55. Pedro Ródenas 56. Naioa Garces 57. Gabriel Raposo 58.Angelina Calbet 59 Luis Yáñez Barnuevo