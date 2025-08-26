PSOE denuncia el "escaparate electoral" del PP en la Festa da Vendima de Leiro tras elegir a Tellado como pregonero

OURENSE, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Ejecutiva Provincial del PSdeG-PSOE ha manifestado su "rotunda condena" a la elección del secretario xeral del PP, Miguel Tellado, como pregonero de la Festa da Vendima de Leiro 2025 y ha denunciado el "escaparate electoral" de los populares en este evento.

Tal y como ha trasladado el partido socialista en una nota de prensa, el secretario provincial, Álvaro Vila, ha denunciado que esta designación responde a criterios "exclusivamente ideológicos" y el perfil de Tellado "carece del prestigio y vinculación" con el sector vitivinícola que "debe caracterizar a quien protagonice un evento declarado de interés turístico de Galicia y financiado con fondos públicos".

En esta línea, Vila ha expresado el "apoyo incondicional" al grupo municipal socialista de Leiro en su denuncia da "politización" de una celebración que "siempre fue un referente de la cultura y tradición vitivinícola gallega".

Asimismo, el secretario provincial del PSdeG ha destacado que esta designación continúa con un patrón iniciado en 2019 que convirtió la Festa da Vendima en una plataforma de propaganda política del PP.

"Mariano Rajoy en 2019, varios conselleiros de la Xunta en 2022 y 2024, y ahora Miguel Tellado en 2025, mostrando que el PP solo piensa en utilizar este evento como escaparate electoral, no como homenaje al trabajo viticultor y a la tradición cultural del Ribeiro", ha subrayado Vila.

Por ello, el partido ha exigido que la celebración "recupere su espíritu original y reconozca el trabajo" de las personas vinculadas a la cultura, historia y al vino de la comarca. "Seguiremos denunciando esta instrumentalización política de un evento que debe ser patrimonio de todos los vecinos y no la plataforma electoral del PP", ha concluido.