El PSOE local dice que Santiago "vuelve a estar castigado" por Rueda:"No podemos entender como el PP y Verea se alegran"

El diputado y secretario xeral del PSdeG-Santiago, Aitor Bouza, y el secretario de sanidad y politica social de la ejecutiva local, Brais Botana, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral del PSOE compostelano, Aitor Bouza, ha asegurado que Santiago "vuelve a estar castigado" por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y ha asegurado no poder entender "como el PP y Borja Verea se alegran".

En una rueda de prensa ofrecida este jueves, Bouza ha censurado que la Xunta haga "anuncios grandilocuentes sobre lo que supuestamente va a recibir Santiago" que, al ver las propias partidas "no se ven". "Cuando se va al detalle, no se encuentran", ha incidido.

En este punto, ha citado el caso de la partida para el Estatuto de la Capitalidad para censurar que el PP y Rueda se feliciten por llegar en el año 2025 a una partida, "3 millones de euros", que es "menor" de la que había consignada en el año 2009.

"Por lo tanto, no entendemos esas felicitaciones. No entendemos como el PP y el señor Verea se alegran", ha manifestado para incidir en que el PSOE de Santiago va a seguir exigiendo que los fondos lleguen por lo menos a 7 millones de euros.

Aitor Bouza ha añadido que, a mayores de la capitalidad, la Xunta tampoco prevé los presupuestos necesarios para asuntos como la sanidad y la educación en Santiago donde hay "reformas" pendientes en centros como el de Vite y el López Ferreiro.

VEREA "TRAICIONARÁ A LA CIUDAD"

Así las cosas, Aitor Bouza ha censurado que el portavoz del PP local, Borja Verea, también diputado en el Parlamento de Galicia, vaya a votar a favor de unas cuentas que "relegan a la ciudad de Santiago de Compostela".

"Su voto a favor será una traición absoluta a todos los vecinos de Santiago, excepto que ahora rectifiquen esa aportación de la capitalidad, cuanto menos, a los 7 millones", ha dicho, si bien ha reconocido que "todo puede ser negociado", la aspiración debe ser conseguir la cantidad máxima.

Además, el secretario xeral del PSOE local ha censurado que el Gobierno gallego "desprecie" a la ciudad cuando no reúne año tras año al consejo de la capitalidad.

POSICIONAMIENTO DE CARA A LOS PRÓXIMOS PLENOS LOCALES

Además, preguntado sobre cómo están las relaciones con el gobierno local de cara a la celebración del pleno ordinario la próxima semana, Bouza ha incidido en que el PSOE local continuará ejerciendo una "oposición constructiva".

"Nuestro pacto es solamente con los vecinos de Santiago", ha afirmado para sostener que "cuando las medidas que se propongan sean positivas para la ciudad, el PSOE las apoyara".

"Cuando realmente no sean beneficiosas, estará en contra, como hicimos en el ultimo pleno con el incremento de la tasa de la basura", ha sañalado.