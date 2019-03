El PSOE de Lugo espera que "no se haya tomado en clave orgánica" la decisión sobre las listas al Congreso

Publicado 18/03/2019 13:16:10 CET

El secretario provincial asumirá las directrices pero advierte que "no participará en la hipocresía de la política"

LUGO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario provincial del PSOE de Lugo, Álvaro Santos, ha dicho este lunes que espera que la decisión sobre las listas socialistas por esta provincia "no se haya tomado en clave orgánica, porque sería un verdadero error que sea adoptasen decisiones pensando en la organización y no pensando en la ciudadanía", a la que tienen que "servir".

Dicho esto, se ha apresurado en dejar claro que asumirán "las decisiones que toman los órganos que corresponden", si bien "a partir de ahí no participará de la hipocresía de la política".

Y es que Ferraz rechazó la propuesta del PSOE de Lugo de colocar como número uno al Congreso a la diputada provincial Sonsoles López Izquierdo, que se había impuesto en las asambleas, y a Ricardo Varela para el Senado. En su lugar, primó la lista amparada por el PSdeG, de modo que a la Cámara baja irá la concejala de Economía en el Ayuntamiento de Lugo, Ana Prieto, y para el Senado el director de Asuntos Internacionales del Gobierno, César Mogo.

"No voy a hacer absolutamente ninguna valoración sobre una decisión de la que no participo, sobre una decisión que adoptan los órganos competentes. La única reflexión que hago es que espero que se tomen las decisiones en clave de ofrecer a la ciudadanía lo que es lo mejor para desarrollar un proyecto para situar a la provincia de Lugo en la vanguardia, que sitúe en la provincia de Lugo en un plano de oportunidades para poder desarrollarlas y crecer en igualdad, vertebrando el territorio. Espero que las decisiones no se hayan tomado en clave orgánica porque sería un verdadero error", ha subrayado.

Santos también ha trasladado su "más absoluta admiración al compañero de Ourense, a Barquero --candidato a la Alcaldía de Ourense dimitido este domingo-- porque es un ejemplo claro, indiscutible de ideología y de coherencia en el partido socialista".

En cuanto a la candidatura para el Ayuntamiento de Lugo --en Ferrol y Ourense fue corregida por Madrid--, ha sugerido que "un candidato a la Alcaldía tiene que decidir quién conforma su equipo".

"Es una persona que no solo pone su cara en el cartel, sino que debe conformar un equipo para gobernar y así según se pueden sustentar cambios en cuanto a representantes territoriales, porque el presidente, quien va a liderar el equipo, quiera tener un grupo en el Congreso o en el Senado cohesionado y afín en torno a su figura, y supongo que se seguirá el mismo criterio para los ayuntamientos", ha avisado.

El secretario provincial de los socialistas se ha comprometido a que "en la provincia de Lugo, no se produzca en ninguna candidatura de las 67 de los ayuntamientos, lo que ha se ha producido en Ourense o Ferrol". "Los candidatos tienen mucho, sino todo lo que decir con respecto a la candidatura que los acompañe", ha advertido.

PRIETO ASUME EL RETO "CON HUMILDAD"

La ya elegida como cabeza de cartel para la Cámara baja, Ana Prieto, ha dejado claro que asume el reto "con humildad", adelantando que "volcará sus esfuerzos para hacer posible un Lugo mejor, en el mejor proyecto socialistas para Galicia y España con Pedro Sánchez".

Sonsoles López Izquierdo, que finalmente acompañará a Prieto como número dos al Congreso, se ha limitado a confesar que lleva por sus venas "ADN socialista", dejando caer que las decisiones que "se tomaron las tendrá que explicar quien las tomó".

No obstante, López Izquierdo ha esgrimido que "independientemente de quien fuese en la candidatura, el objetivo es sacar esos dos diputados" de los cuatro que se eligen por la provincia de Lugo.