El PSOE de Ourense no descarta impulsar moción de censura en solitario aunque espera "no llegar a esa situación"

OURENSE, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista de Ourense ha reiterado su propuesta de que se permita el gobierno de la lista más votada como "única solución posible" para "desenredar" la crisis municipal en la ciudad y ha señalado que "no se dudará" en impulsar "una moción censura en solitario llegado el caso".

Los socialistas han ofrecido este viernes una rueda de prensa en la que el portavoz local y secretario provincial, Rafael Rodríguez Villarino, ha estado acompañado por los diputados autonómicos Marina Ortega, Carmen Rodríguez Dacosta y Juan Carlos Francisco Rivera.

Precisamente, el también responsable de Organización del PSOE provincial de Ourense, Juan Carlos Francisco Rivera ha sostenido que esta es la "única forma" de solventar la situación "a menos que otra de las fuerzas proponga un candidato a la Alcaldía, opción que, aunque no descarta, no ven viable. Por ello, ha considerado que "hay que dejar de darle vueltas y dar una respuesta clara".

En la misma línea se ha manifestado Villarino, quién ha recordado que él ya presentó esta propuesta hace semanas "en la primera reunión de portavoces municipales" y ha subrayado que su postura es "clara" al igual que la del BNG, que desde el principio ha mantenido que no quiere cuota de gobierno sino formar parte de una oposición constructiva.

Para Villarino, el PP, a través de la portavoz Flora Moura, habla de "generosidad", una generosidad que desmienten desde el PSOE porque "no firman la propuesta sino que ponen condiciones" como "formar parte del gobierno". "No apoyarán si es en minoría", ha indicado.

Precisamente, la justificación del PP para imponer su presencia en el gobierno es la necesidad de estabilidad para contar con 14 apoyos de los 27 que integran la corporación municipal. Con todo, Villarino ha recordado que ya hubo un gobierno de 14 y que "no salió adelante" por lo que ha insistido en que la estabilidad "no la dan los números".

Además, ha censurado que el PP comunicase que "sin esos 14 apoyos los proyectos no saldrán adelante", cuestión que, desde el punto de vista de los socialistas, da a entender que "si están en la oposición estarían dispuestos a no apoyar las medidas que tome el gobierno, siendo que se presentan como dialogantes".

Los socialistas han defendido que la moción de censura es una herramienta política que se puede emplear en casos como el que ocurre en Ourense. Por ello, en el caso de "no llegar a acuerdos", ha indicado que no dudarán en lanzar su moción de censura si "no prospera en los órganos de partido la propuesta del Partido Popular para un gobierno conjunto" y "comprobar quién la firma y quien no". "Ahí sí que se definirían las posturas", ha señalado para asegurar que esperan "no tener que llegar a esa situación".

Además, sobre estas mesas de diálogo, los socialistas han afirmado que, aunque son necesarias puesto que la conversación es siempre el modo de llegar a acuerdos, no se están produciendo demasiados avances ya que "las otras fuerzas políticas están usando palabras estratégicas en vez de unas palabras claras que demuestren dónde se posicionan". Con todo, ha reconocido que el BNG sí ha dejado clara su posición.

De este modo, Villarino ha afirmado que estas mesas de diálogo se vienen realizando por convocatoria de Ciudadanos, formación que considera intenta "buscar una posición de mediador" entre PP y PSOE que, en su opinión, "no le corresponde" puesto que el Partido Popular tiene "la capacidad para tomar sus propias decisiones" y ahora mismo es una decisión "clave" para solucionar "la crisis del desgobierno".