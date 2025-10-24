PSOE y Xuntos por Laza denuncian posible fraude en el cobro de retribuciones del alcalde, que ve "un intento de jorobar"

OURENSE, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Laza (Ourense), José Ramón Barreal (PP), ha afeado un "intento de jorobar al rival" por parte del PSdeG municipal y Xuntos por Laza tras haberlo denunciado a Inspección de Trabajo por un posible fraude a la Seguridad Social y al erario público.

Barreal, consultado por Europa Press, ha recalcado que las asignaciones de cualquier cargo político "las fija la Ley de Haciendas Locales" y ha criticado a la oposición por "preocuparse más del alcalde y de su pensión" que de "los problemas de los vecinos".

"Me parece de muy mal gusto que los que nos dedicamos a la política entremos a ver si jorobamos al rival político en cuestiones personales y no en cuestiones políticas", ha añadido.

En esta línea, ha señalado que, al no tener dedicación exclusiva en el Ayuntamiento, lo recibido "está muy por debajo del salario de un trabajador que cobre el sueldo interprofesional", entre 750 y 1.000 euros, "que es el cobro exacto que puede hacer un alcalde por gratificaciones extraordinarias".

Asimismo, ha detallado que, por su parte, un alcalde con dedicación exclusiva "cobra un sueldo de 42.000 euros al año y paga la correspondiente a la Seguridad Social".

"Yo gestiono una empresa, que es el Ayuntamiento de Laza, que tiene 40 empleados, pagamos 60.000 euros de nóminas al mes y manejamos un presupuesto de 4 millones de euros, que el alcalde cobre 12.000 euros no creo que sea el problema", ha destacado.

DENUNCIA POR POSIBLE FRAUDE

En concreto, el grupo municipal socialista y el partido Xuntos por Laza informaron en un comunicado que habían presentado una denuncia contra el regidor popular por un posible fraude a la Seguridad Social y al erario público, así como por "incompatibilidad en las percepciones económicas que recibe del Ayuntamiento".

En el comunicado, argumentan que las cuantías que el alcalde "percibe de forma regular y sistemática" por asistencias, dietas y otros importes podrían ser "incompatibles con la pensión que cobra debido a su incapacidad total permanente".

Los portavoces de la oposición, Juan Ramón Álvarez y Jorge Lorenzo, han criticado una situación "insostenible para las arcas municipales" ante cuantías que "llegaron a superar los 24.000 euros durante el año pasado".

Así, en la denuncia han solicitado abrir un expediente de investigación, requerir al Ayuntamiento la documentación relativa a las retribuciones económicas del alcalde durante su mandato, información referente a su situación de Incapacidad Permanente y, de confirmarse las irregularidades, que "se adopten las medidas legales oportunas", entre ellas la "devolución de cantidades indebidamente percibidas" y la "imposición de las sanciones administrativas que correspondan".