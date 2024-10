Puente afirma ante más de 5.000 lucenses que trabaja "mucho y muy duro" para que Lugo tenga "el transporte que merece"

El Ministro de Transportes, Óscar Puente, visita Lugo con motivo del Día do Veciño, una comida organizada por la Federación de asociaciones vecinales de Lugo en la que será galardonado con el premio V de Veciño.

El Ministro de Transportes, Óscar Puente, visita Lugo con motivo del Día do Veciño, una comida organizada por la Federación de asociaciones vecinales de Lugo en la que será galardonado con el premio V de Veciño. - CARLOS CASTRO - EUROPA PRESS

El ministro fue galardonado en el Día do Veciño, lo que provocó que el PP no asistiese a esta cita: "No ha hecho nada por lo que ser premiado"

LUGO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado ante los más de 5.000 lucenses que este domingo se han dado cita en el Pazo de Feiras y Congresos de Lugo en el Día do Veciño que el Gobierno trabaja "mucho y muy duro" para que "esta tierra históricamente abandonada tenga el transporte y las comunicaciones que se merece".

"Tengan muy claro que un hijo de Lugo nunca abandonará Lugo", ha manifestado el ministro, que ha recibido la 'V de Veciño' en este evento organizado por la Federación de asociaciones vecinales, y en el que ha estado acompañado por su padre, natural del municipio lucense de Sarria.

Así, tras ser presentado después de la comida por el presidente de la asociación organizadora, que señaló que Puente se iría de Galicia en avión desde A Coruña, uno de los asistentes lo instó a ir en tren, a lo que el ministro contestó: "Tiene usted razón, que vaya en tren. Pronto los lucenses podrán ir en un tren de alta velocidad por toda España".

A continuación, ha reconocido que para él es un momento "feliz" estar "en la tierra" de su padre -- presente en la comida y al que animó a ponerse de pie para saludar a los asistentes--. "Mi padre es de Sarria y por eso estoy yo aquí. La tierra de mis raíces", ha celebrado.

Ataviado con una camiseta roja conmemorativa de este acto que sostenía el lema 'La fuerza de los vecinos. No nos rendiremos nunca', Puente también ha destacado que ha acudido a esta cita porque quienes la organizan son "los vecinos de Lugo" y ha mostrado su apoyo a las asociaciones de vecinos, que el ministro considera "héroes". "Por eso no podía faltar hoy aquí; siempre fui defensor del movimiento vecinal y no podía faltar", ha aseverado.

Para concluir su intervención, ha trasladado a los asistentes que el Ejecutivo central trabaja "mucho y muy duro" para que Lugo cuente con "el transporte y las comunicaciones que se merece".

AUSENCIA DEL PP

Asimismo, tras conocerse que el ministro de Transportes sería homenajeado en este Día do Veciño, los representantes del PP de la provincia comunicaron que no asistirían debido a que no comparten que sea premiado Puente por "su nula gestión e implicación con Lugo y Galicia".

De hecho, la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, una de las más de 20 personas y entidades que estaba previsto que este domingo recibiesen el reconocimiento de 'V de Veciño', anuló su agenda este mismo sábado tras anunciar el PP provincial que no acudiría.

En una nota de prensa, los populares han reiterado los asuntos "pendientes" con la provincia en materia de infraestructuras, como la recuperación de los proyectos que hagan llegar la alta velocidad a Lugo; la mejora de la línea ferroviaria Lugo-A Coruña; la conexión directa Lugo-Santiago; restablecer el servicio de cinco carriles de la A-6 en el viaducto de O Castro; concluir la autovía a Santiago; y retomar la autovía a Ourense.

También han vuelto a demandar que se avance en los proyectos para la construcción de las autovías de A Mariña y Ponferrada-Monforte-Ourense, así como mejorar la seguridad de las carreteras nacionales y autovías de la provincia que, "en muchos casos, presentan un estado intransitable".

En este contexto, el PP de Lugo ha decidido no asistir al Día do Veciño al considerar que la provincia "no le debe nada al señor Puente, ni ha hecho nada por lo que ser premiado".

Por su parte, el presidente de la Federación de asociaciones de vecinos, Jesús Vázquez, ha lamentado "profundamente" que los populares "se negarán a compartir" este día con ellos.

"No saben estar a la altura del cargo que tienen. Vamos a celebrar este día le guste al PP o no le guste; y reclamaremos mejores servicios. Queremos un tren del siglo XXI y queremos línea con Santiago y A Coruña, pero quien puso 500 millones para electrificar Lugo-Ourense fue el Ministerio y eso hay que valorarlo", ha aseverado para, a continuación, justificar de nuevo el reconocimiento a Óscar Puente: "Y al que no le guste, que le eche azúcar".