La Puerta Santa adelanta su apertura al mediodía para iniciar un Año Santo que busca "recuperar su base espiritual"

Archivo - Ceremonia de cierre de la Puerta Santa de la Catedral de Santiago el 31 de diciembre de 2022. - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El próximo 31 de diciembre se dará el pistoletazo de salida oficial al Año Santo 2027. Será con la ceremonia de apertura de la Puerta Santa de la Catedral de Santiago, que seguirá la tradición en su desarrollo pero con una novedad: en lugar de tener lugar durante la tarde, se adelantará al mediodía para abrir una celebración con la que el Arzobispado de Santiago quiere hacer "una llamada al corazón de la humanidad" y "recuperar aquello que define" el Camino de Santiago, su "base espiritual".

El recinto de San Martín Pinario ha sido testigo este jueves de la presentación de la imagen e inspiración del próximo Año Santo Compostelano 2027, que estará centrado en la idea de la estrella que guía, la oración, la acogida y el carácter multinacional y multigeneracional del jubileo.

Para acceder a la indulgencia plenaria que ofrece esta cita, uno de los requisitos será, así, entrar a la Catedral de Santiago a través de la Puerta Santa, que abrirá el arzobispo compostelano, Francisco José Prieto, tras golpearla tres veces con un martillo de plata. Antiguamente, el arzobispo golpeaba un muro de piedras levantado para la ocasión, pero actualmente la apertura se limita a golpearla simbólicamente y girar la llave que la mantiene cerrada. Posteriormente, se celebrará una Eucaristía.

Como novedad este año, el rito no tendrá lugar durante la tarde del día 31, si no al mediodía, y desde la Catedral buscan con qué instrumento replicar el sonido del 'Cuerno del jubileo', con el que, según la tradición bíblica, se anunciaba la apertura de este periodo.

RECUPERAR LA ESPIRITUALIDAD

Durante el acto, el arzobispo de Santiago ha aprovechado para hacer "una llamada a recuperar aquello que nos define", la base espiritual del Camino. "La gran mayoría de los que empiezan a caminar, sea por el motivo que sea, llegan a Santiago como peregrinos", ha dicho el arzobispo, poniendo en la base de la ruta jacobea "la búsqueda del sentido de la vida, la búsqueda de Dios y la llamada al encuentro con Cristo".

Por ello, el arzobispo de Santiago ha confiado en que este Año Santo sea "una llamada al corazón" de la humanidad y que sirva para "redescubrir la alegría". "Necesitamos recuperarla", ha apostillado, al tiempo que ha incidido en que "en el Camino de Santiago, como en el Camino de la vida, nunca caminamos solos".

También el deán de la Catedral de Santiago ha instado a "no olvidar" que en 2027 se celebra "un Año Santo, un jubileo religioso", que ofrecerá "indulgencia plenaria" a las personas que cumplan con sus requisitos, entre ellos, entrar por la Puerta Santa de la basílica compostelana.

Aunque habrá una "afluencia de peregrinos" que los responsables de la Catedral saben que "será importante", han hecho hincapié en las necesarias medidas de acogida para los caminantes que lleguen a Santiago y los visitantes que se acerquen con motivo del Año Santo. "Ya están llegando peticiones para celebrar el jubileo", ha dicho el deán, Manuel Jesús Formoso, que ha incidido también en fechas ya premarcadas en el calendario, como la peregrinación europea de jóvenes prevista entre el 15 y el 18 de julio.

También el presidente de la Fundación Catedral, Daniel Lorenzo, ha avanzado que en el entorno de la ciudad vieja habrá "una mayor presencia de visitantes", aunque, ha considerado, los "más difíciles de gestionar" son los que llegan en una excursión de un día a la ciudad, y no tanto los peregrinos, que suponen "solo un pequeño porcentaje de los visitantes" de la ciudad.

"Una de las tareas más importantes que nos corresponden es la acogida", ha dicho Daniel Lorenzo, que ha apostado por tener "una mayor sensibilidad" para que los visitantes "se sientan acogidos y escuchados" a través de la hospitalidad.

GESTIÓN DE FLUJOS ALREDEDOR DE LA CATEDRAL

En su intervención, Daniel Lorenzo ha elogiado el sistema de gestión implantado en el Centro de Acogida al Peregrino, aquejado hace años de largas colas y que actualmente ofrece un "modelo óptimo" que evita estas esperas.

La problemática, ha admitido, se sitúa ahora mismo en el acceso a la Catedral de Santiago, "un tema complejo" que provoca habitualmente largas colas y esperas a los visitantes, principalmente en las horas en torno a la misa del peregrino. "Depende de nosotros solo relativamente, porque nosotros no podemos organizar la actividad fuera de las puertas de la Catedral", ha recordado.

El director de la Fundación Catedral ha señalado que desde la basílica se apuesta por "alguna fórmula" que permita a las personas que quieren entrar "conocer los tiempos de espera y donde deben esperar", así como las restricciones existentes, por ejemplo, cuando la Catedral se cierra con motivo de la misa. "No es una tarea fácil ni sencilla", ha admitido, aunque ha afeado que las conversaciones con las instituciones implicadas se hayan "limitado al diálogo" por lo de ahora.

"Estamos avanzando en las conversaciones, pero a días de empezar el Año Santo, de las conversaciones hay que pasar a una cierta estrategia", ha advertido, apostando por involucrar en esta labor también a las asociaciones a través de sus voluntarios, que podrían aportar información a las personas que esperan acceder a la Catedral. De mismo modo, ha advertido, "hay también medios tecnológicos que pueden facilitar esta labor".

"Se podrían hacer muchas cosas, o, al menos, alguna", ha ironizado, argumentando que "hay diálogo, conversaciones y buena disposición" por todas las partes, pero "hay que pasar del análisis a la realidad". "Si no lo hacemos entre todos, es imposible avanzar", ha apostillado.

Sobre la posible responsabilidad de la administración local en esta tarea, Daniel Lorenzo ha recordado que desde su llegada a la Catedral, en 2009, han pasado por el consistorio "todos los colores políticos" y "nunca se ha avanzado en nada más que el 'hay que hacer algo'", ha lamentado.