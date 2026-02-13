El Puerto de Vigo celebra el embarque del vehículo 15 millones en Bouzas, "el corazón industrial de la ciudad"

Imagen del acto de este viernes en el Puerto. - EUROPA PRESS

VIGO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Vigo ha celebrado este viernes el embarque del vehículo número 15 millones en la terminal de Bouzas, "el corazón industrial de la ciudad" acogiendo desde mediados del siglo pasado la exportación de la mayor parte de los automóviles fabricados en la ciudad.

El acto se ha llevado a cabo en las inmediaciones del muelle donde un buque acogería minutos después el coche 15 millones, tratándose de una Citroën Berlingo. Hasta allí han acudido, entre otros, el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana; el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, o el alcalde, Abel Caballero.

"Cada coche que sale de la fábrica viguesa de Stellantis y sube a un barco lleva consigo trabajo, talento y orgullo de toda la comunidad", ha apuntado durante su intervención en el acto precisamente Pedro Blanco, quien ha reivindicado al Puerto como "corazón industrial" de la ciudad y "símbolo" del compromiso con Galicia.

El primero en coger la palabra fue Botana, el cual ha querido celebrar y agradecer a todos los trabajadores del puerto y empresas que han hecho posible alcanzar el vehículo 15 millones tras décadas de industria automovilística en Vigo.

Tras él, Blanco ha reiterado el apoyo del Ejecutivo central al sector de la automoción y a la factoría de Stellantis. Para el delegado del Gobierno, este "hito" simboliza "el latido constante de una industria de la automoción que lleva décadas bombeando progreso, empleo e innovación para Vigo y Galicia".

"El Gobierno va a estar a vuestro lado para que Stellantis siga siendo el faro industrial de Vigo", ha apostillado Blanco.

En la misma línea ha hablado Alfonso Rueda, quien cerró el acto tras la entrega de reconocimientos a empresas que han hecho posible esta celebración.

El líder autonómico ha reivindicado que "todo gira" entorno a la fábrica de Stellantis, destacando las ayudas concedidas por la Xunta a la empresa y al resto del ecosistema de la automoción en Galicia.

Rueda ha mandado palabras de agradecimiento y admiración al Puerto, que "se ha adaptado" y ha sabido tratar a un cliente "tan potente" como Stellantis.