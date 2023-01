Puy esgrime "las reglas" de la Cámara para afear la foto de los alcaldes del BNG, que ve al PP "muy nervioso"

Los grupos acuerdan abrir "una reflexión" sobre el uso de los espacios del Pazo do Hórreo

La fotografía de la líder del BNG, Ana Pontón, junto a alcaldes de la formación frentista el pasado sábado en la escalinata de la fachada principal del Pazo do Hórreo y las críticas del Partido Popular ante lo que consideran un "uso partidista" de las instalaciones del Parlamento han protagonizado la reunión de la junta de portavoces celebrada este martes, en la que los grupos han acordado abrir "una reflexión" sobre el empleo de las estancias de la sede del Legislativo autonómico.

"Las normas están para cumplirlas. Si no hay voluntad de respetarlas, mejor que no haya normas", ha aseverado el portavoz del PP gallego, Pedro Puy, en la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces, en la que los populares trasladaron su malestar por la fotografía de Pontón acompañada por regidores de su partido tras un acto político en el que los nacionalistas criticaron la gestión sanitaria de la Xunta.

"Lo que molesta no es la foto, es que denunciemos la situación de la sanidad y las consecuencias e las políticas del PP", ha manifestado la viceportavoz parlamentaria del Bloque, Olalla Rodil, que ha acusado a un Partido Popular al que ve "muy nervioso y obesesionado" con el BNG de "pensar que el Parlamento es su finca".

Para Rodil, existe una "doble vara de medir" a la hora de juzgar los hechos del BNG, como, a su juicio, evidencia que el PP proteste ahora por una fotografía similar a la que realizó la eurodiputada nacionalista, Ana Miranda, acompañada por miembros de la Alianza Libre Europea durante la visita de una delegación del eurogrupo a Galicia el pasado mes de septiembre.

"El problema no es la foto, el problema es que el BNG defienda el derecho a la salud de los gallegos", ha reiterado antes de recordar que diputados y senadores del PP protagoizaron una fotografía en la escalinata del Congreso el pasado 1 de diciembre durante una concentración contra la Ley de libertad sexual.

Sin embargo, los populares creen que el BNG excedió las normas del Parlamento que estipulan las posibilidades de uso de los distintos espacios que conforman el Pazo do Hórreo, unas reglas que, según Puy, deben ser "preservadas".

En este sentido, ha subrayado que la regulación aprobada en 2019 determinan que los grupos deben ceñirse a sus dependencias dentro del edificio para organizar actos de partido, algo que cree que no se cumplió el pasado sábado por parte del BNG.

"Nuestra opinión como grupo es que hay espacios dedicados al debate, otros a la actividad de los partidos y otros para acciones conjuntas o institucionales que deberíamos preservar porque son de todos", ha incidido Puy.

Precisamente la polémica surgida en torno a estos hechos han provocado que la reunión de la junta de portavoces de este martes se haya prolongado en el tiempo más de lo habitual.

Según el portavoz popular, los tres grupos con presencia en el Pazo do Hórreo (PP, BNG y PSdeG) han acordado abrir un período de "reflexión" sobre el uso de las instalaciones de un edificio que, como ha apuntado, tiene unas característias "propias" y "no está abierto a la calle", en una respuesta velada a Rodil por traer a colación la foto de representantes del PP en el Congreso a principios de diciembre.

A preguntas de los periodistas, Pedro Puy ha calificado de "acto poco ejemplar" la protesta de alcaldes del PP que en su día, en 2005, cuando Alberto Núñez Feijóo dirigía todavía el PPdeG en la oposición antes de recuperar la Xunta, llegaron a entrar en el recinto del Parlamento generando un importante tumulto.

"Yo que no estaba de aquellas, no conozco detalles. Probablemente fue un acto poco ejemplar. Pero hay que recordar que de aquellas no se le permitía la entrada a alcaldes, en esta (el pasado sábado) ya estaban dentro cuando hicieron la fotografía. Disculpasre de una acción que entendemos que no es correcta con una acción hecha hace décadas parece un mal argumento porque de alguna forma es reconocer que se está haciendo algo que no es acorde con lo que marcan las normas", ha profundizado Puy.