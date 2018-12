Puy (PP) admite "problemas" en la sanidad, pero critica la comisión paralela y que la oposición "cuestione" el sistema

Publicado 17/12/2018 15:13:06 CET

Advierte a la oposición de que "se equivoca" con este foro alternativo y "puede contribuir a menoscabar" el funcionamiento del Parlamento

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha defendido este lunes que el Gobierno gallego está "abierto" y trabaja para "mejorar" la sanidad pública en la comunidad, que --ha admitido-- "tiene problemas". Así, ha apelado a ver las conclusiones y propuestas que salen de la comisión de investigación sobre esta área activada en la Cámara, pero ha criticado el órgano paralelo impulsado por la oposición.

En la habitual rueda de prensa de los lunes, preguntado por esta comisión paralela, en la que participan familiares del paciente fallecido en el punto de atención continuada (PAC) de A Estrada y profesionales de los PAC de Galicia, ha replicado que no suele "hacer comentarios" de las actividades que organizan el resto de grupos.

De hecho, ha afirmado que le parece "bien" que se reúnan con expertos del ámbito sanitario y ha añadido que este tipo de pasos les serían "de utilidad" si participasen en la comisión de investigación sobre "recortes" sanitarios activada en el Parlamento autonómico impulsada por la propia oposición, que posteriormente la dejó afeando los "vetos" del PP a comparecencias que consideraba fundamentales.

"Parece mentira que, a estas alturas, tengamos que recordar que la democracia es un conjunto de normas que todos nos dimos y que hay que respetar", ha censurado, al respecto, Puy, antes de incidir en que el impulso de este foro paralelo no le "sorprende" tanto por parte del BNG o de En Marea, como del PSdeG.

En todo caso, ha dado por hecho que todos ellos "se están equivocando enormemente" porque, con pasos de este tipo, "pueden contribuir a menoscabar el funcionamiento de esta casa", en alusión al Parlamento de Galicia.

"SE TRATA DE CUESTIONAR UN SERVICIO PÚBLICO"

Puy ha sugerido que la oposición trata de "cuestionar" el sistema público de salud y ha defendido que, frente a las críticas vertidas por los rivales políticos de su formación, los comparecientes en la comisión 'oficial' no son "afines" al PP. A modo de ejemplo, ha aludido a las comparecencias de SOS Sanidade Pública, de varias asociaciones sanitarias o a que están llamados los sindicatos del área.

"Es posible que haya otros colectivos no oficiales, pero creemos que los representantes elegidos por la sanidad pública son los que pueden traer mejor una opinión", ha defendido, preguntado acerca de las comparecencias que reivindicaba la oposición y que no fueron aceptadas.

Además, ha recordado que el PP hizo una "oferta generosa" al resto de grupos para ampliar las comparecencias y que, entre ellas, están algunas de las que más reivindicaron al principio, como la del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña; colectivos de colegios médicos y plataformas de defensa de la sanidad pública, que sí que participan en el órgano oficial.

"Pero ahora parece que se trata de cuestionar un servicio público como la sanidad, y no nos parece bien. Vamos a intentar que las conclusiones escriban la realidad de la sanidad pública gallega", ha sentenciado.

"HAY PROBLEMAS QUE ANALIZAR, PERO LA OPOSICIÓN JUEGA A OTRA COSA"

"Estamos abiertos a mejorar la sanidad", ha continuado Puy, quien ha admitido que la sanidad tiene "problemas" que es preciso "analizar" para tratar de "mejorar", algo en lo que --ha reivindicado-- ya está el Ejecutivo autonómico.

Sin embargo, también ha remarcado que los testimonios que se están recogiendo en la comisión de la Cámara autonómica "enfatizan el hecho" de que en Galicia hay "un excelente" servicio sanitario, aunque haya que trabajar en su "mejora".

"Pero la oposición juega a otra cosa, a no debatir, no contrastar cifras en serio, a no hacer propuestas. Sería necesario ver si la oposición, tan unánime en criticar al Gobierno, es capaz de hacer propuestas. Nosotros asumimos el reto de llevar a cabo este trabajo en la comisión constituida en el Parlamento", ha apostillado.

ABEL CABALLERO

En la rueda de prensa, Puy también ha sido cuestionado acerca de las declaraciones que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, realizó en una entrevista con la Cadena SER, asegurando que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, "está rabioso" contra la ciudad olívica, entre otras cuestiones porque "creía que las luces iban a fracasar", pero "son un éxito".

Al respecto, el portavoz popular ha apostado por responder como --ha reivindicado-- el propio regidor vigués "hizo en alguna ocasión". "Yo no me meto en esas cosas porque estoy trabajando por el bien de Galicia", ha zanjado.