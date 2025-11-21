Raxoi aprueba el pago de las horas extraordinarias de bomberos y policías con la abstención de PP y no adscritas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santiago ha aprobado este viernes en un Pleno extraordinario el pago de las horas extraordinarias de bomberos y policías de noviembre y diciembre de 2024 y de enero a septiembre de 2025 y de las festividades de enero a septiembre de este mismo año. Lo ha hecho con los votos a favor de BNG, Compostela Aberta y PSOE y la abstención del Grupo Popular y las edilas no adscritas.

Así se ha acordado en un Pleno extraordinario celebrado este viernes, que ha contado con un único punto, el pago de las gratificaciones por servicios extraordinarios en las fechas anteriormente señaladas, con un importe total de 2.172.487,76 euros. Las cantidades, apuntó el Gobierno local, serán abonadas en la nomina de la próxima semana.

La sesión, presidida por la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, la ha abierto el concejal de Facenda e Personal, Manuel César Fernández, quien ha explicado que la realización del pleno era "necesaria" debido a que el importe superaba los límites inicialmente previstos de los presupuestos para este tipo de compensaciones.

Así, ha señalado que esta cuestión responde a un problema "prolongado en el tiempo con raíces estructurales y decisiones de diversas índoles", vinculando el descenso de efectivos a la tasa de reposición de las Administraciones locales. "El Gobierno local fue a la tasa máxima de reposición. Su compromiso quedo claro y continuará trabajando para aumentar la dotación en estos servicios", ha subrayado.

(Habrá ampliación)