Raxoi confirma que el vertido llegó al río Tambre y solicita más medios a la Xunta para garantizar la calidad del agua

Vertido de purines en Tordoia - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santiago ha confirmado que el vertido de Tordoia ya alcanzó el río Tambre --no la captación de agua--, y ha solicitado más medios a Augas de Galicia, organismo dependiente de la Xunta, para garantizar la calidad del agua.

Tal y como han trasladado fuentes del Gobierno local, el vertido ha llegado al río Tambre, en el término municipal de Santiago, pero han reiterado que el agua que sale del grifo sigue siendo "totalmente segura" para el consumo y que ante cualquier parámetro que implique algún tipo de riesgo, se cerrará la captación e informará a la ciudadanía.

Este pasado lunes Raxoi le solicitó a Augas de Galicia nuevas barreras de contención y, según ha indicado el Gobierno compostelano, ya se están instalando con un material diferente en las proximidades de la confluencia del Lengüelle con el Tambre. No obstante, precisan que el organismo autonómico no les proporcionó nuevos datos desde el lunes.

En cuanto al agua, la Autoridad local ha señalado ni con los actuales valores del frente de contaminación que facilita Veolia, ni con umbrales por encima de 0,25 de concentración de amonio se puede garantizar una calidad adecuada del abastecimiento.

En este aspecto, han expuesto que no pueden permitir la entrada de agua con valores que las potabilizadoras convencionales no pueden tratar adecuadamente en la red de abastecimiento de Santiago. Por ello, han pedido a Augas de Galicia que actúe con más medios para garantizar la calidad del agua del río Tambre.

Con todo, el Ayuntamiento ha recordado que el agua es "totalmente segura" para el consumo y que ante cualquier parámetro de riesgo cerrarán la captación e informarán a la ciudadanía.