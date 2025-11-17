Raxoi destinará más de dos millones de euros al pago de las horas extraordinarias y festivos de bomberos y policías

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha anunciado que su Ejecutivo destinará un total de 2.172.487,76 euros al pago de las horas extraordinarias y festivos de bomberos y policías. Esta medida se someterá a votación en un pleno extraordinario este viernes.

Así lo ha avanzado en la rueda de prensa posterior a la Xunta de Goberno local, en la que la alcaldesa ha comparecido para informar del estado del conflicto con bomberos y policías y del incendio del pasado sábado en una vivienda del barrio de Pontepedriña.

En concreto, Sanmartín ha explicado que este martes se reunirá la comisión informativa para dictaminar el expediente del pago de las horas extraordinarias de noviembre de 2024 a mayo de 2025 -- que incluye todas las subidas salariales retributivas -- , y las gratificaciones por trabajo en festivos de enero a septiembre de este año. Una vez la comisión dictamine el expediente convocaran el pleno, previsto para este viernes a las 13.00 horas.

Durante su intervención, la mandataria local ha señalado que después de la última reunión con los sindicatos "están estudiando las repercusiones y encaje jurídico de sus demandas", en un escenario en el que es "imprescindible" poder realizar un análisis y evaluación de los puestos de trabajo para poder incrementar el cobro de un complemento específico.

"Nuestra intención es que haya una nueva reunión a finales de esta semana o como muy tarde a inicios de la próxima. Entendiendo que ya va a haber una propuesta por parte del Gobierno y que además podrá ser el inicio de sentar las bases de un acuerdo", ha manifestado.

Goretti Sanmartín ha reiterado su preocupación ante la situación y remarcó que el Gobierno local se está "esforzando de manera clara y desde el primer momento" en desbloquear el conflicto. No obstante, ha recordado que "no se puede olvidar que tiene raíces históricas", ya que "tiene que ver con las políticas de contención de gasto público".

TASA DE REPOSICIÓN

En este sentido, la mandataria municipal ha destacado que su Gobierno elevó al máximo la tasa de reposición y eso ya "da unos resultados". Así, ha citado que después de diferentes ofertas de empleo, se han incorporado nueve policías, a los que seguirán seis más a lo largo de este mes y otros 15 en los próximos meses.

En el caso de los bomberos van a cubrir "inmediatamente" a través del interinaje tres plazas y una baja de larga duración. A mayores, afirma que llevarán a la siguiente mesa de negociación las bases de la oferta de 2025, que son nueve plazas más, donde se incluyen las siete bajas de jubilación y ese 125% excepcional para poder tener dos plazas más.

A mayores, ha trasladado que para este último colectivo van a explorar la opción excepcional que recoge la Ley de Presupuestos del Estado para "poder superar más la tasa de reposición".