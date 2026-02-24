Reabierta a la circulación la A-52 a su paso por Xinzo, excepto en un carril, tras retirarse los tractoristas

Archivo - La guardia civil vigila el corte de la A-52 por parte de agricultores y ganaderos con tractores y rollos de paja, a 10 de enero de 2026, en Xinzo de Limia, Orense, Galicia (España). El corte, que afecta a los dos carriles de circulación de la au - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

OURENSE, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La circulación de la autovía A-52 ha quedado reabierta este martes, en ambos sentidos, excepto el carril izquierdo en la calzada derecha en sentido Ourense, después de que ganaderos y agricultores retirasen en la noche del pasado lunes los tractores de la vía.

Tal y como ha informado la Subdelegación del Gobierno en Ourense, a partir de las 8.50 horas de este martes quedó abierto el carril derecho de la A-52, en sentido Ourense, y a partir de las 11.30 se ha reabierto, además, la calzada izquierda en sentido Benavente, sin restricciones.

Sin embargo, permanece cerrado el carril izquierdo de la calzada derecha, en sentido Ourense, con previsión de reanudar el tráfico a las 15.30, tal y como ha matizado la administración.

En concreto, ganaderos y agricultores avanzaron el lunes el desbloqueo de la vía, después de casi un mes concentrados en esta, tras negociar en una reunión con el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos.