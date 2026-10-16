Registrado un terremoto de magnitud 4,2 en Priaranza del Bierzo (León), que se sintió en varios puntos de Galicia

Terremoto en León. - MINISTERIO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un terremoto de magnitud 4,2 mbLg, con epicentro en Priaranza del Bierzo, se dejó sentir este jueves a las 22.34 horas en la provincia de León y en buena parte de Galicia, según informa el Instituto Geográfico Nacional de España (IGN), si bien no hay que lamentar daños por el momento.

Según se recoge en la página web del IGN, el seísmo se produjo a 10 kilómetros de profundidad y se sintió especialmente en la comarca de El Bierzo, además de en Asturias y al este de Galicia. Posteriormente, se registraron varias réplicas, esta vez con magnitudes de hasta 2,4 puntos.

El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León recibió varias llamadas para avisar de que se habían percibido temblores de tierra en varias localidades de El Bierzo. "No se tiene constancia de daños personales ni materiales", añadió.

Por su parte, la directora general de Protección Civil de la Junta de Castilla y León, Irene Cortés, informó de que el movimiento sísmico afectó especialmente a las localidades de Ponferrada, Villamartín de la Abadía y Villar de los Barrios.

Por su parte, en Galicia también más de una decena de vecinos contactaron con el 112 Galicia tras percibir el seísmo, con llamadas desde Lugo, Guntín, O Barco de Valdeorras, Teo, Pobra do Brollón, Outeiro de Rei, Meira, Chantada, Padrenda o Sarreaus.

Pese a todo, no se registraron daños personales ni materiales.

En caso de terremoto, el Servicio de Emergencias aconseja agacharse, intentar cubrirse y agarrarse a alguna superficie si es posible; mantener la calma; alejarse de muebles, ventanas y lámparas en el caso de estar en interior y en el caso de estar en el exterior, alejarse de edificios, muros y postes eléctricos.