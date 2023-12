Rego (BNG) leva ao Congreso o debate e votación do recoñecemento de incapacidade co diagnóstico de silicose

O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Dic.

O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, elevará ao pleno unha moción para debate e votación na que insta o Goberno a "adoptar as medidas e modificacións lexislativas necesarias" para o recoñecemento de incapacidade permanente para traballadores do sector da extracción e transformación de pedra diagnosticados de silicose.

Após a interpelación realizada esta semana á ministra de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, Elma Saiz, o deputado nacionalista defenderá agora a moción relativa á aplicación de coeficientes reductores para a xubilación de traballadores de empresas de transformación mineral, posto que "os niveis de po e ruído son similares aos da industria extractiva".

Rego afirmou que "é hora de que o Goberno comece a dar pasos para resolver este problema e facer xustiza" e lembrou que o Congreso xa aprobara en 2009 unha proposición non de lei do BNG na mesma liña, a cal, "14 anos despois, a pesar das sentenzas xudiciais que recoñecen a equiparación, a Seguridade Social segue sen recoñecer o problema".

O deputado do BNG tamén avanzou que o Executivo central "debe revisar os actuais coeficientes reductores asignados" para que se equiparen os das categorías de minaría exterior e interior regulados no Real Decreto 2366/1984.

Ademais, Néstor Rego declarou que a Seguridade Social "debe asignar un código identificador ás empresas do sector da extracción e transformación de pedra para que nos informes de vida laboral identifíquese automaticamente esta actividade", de forma que os traballadores non teñan que solicitar de forma individual a asignación de redución da idade de xubilación.

A organización nacionalista cre que o recoñecemento de incapacidade permanente para os diagnosticados de silicoses "dará solución á situación destas persoas que non poden acceder a outro posto de traballo exento de risco á exposición á inhalación de po silicótico dentro da mesma empresa".