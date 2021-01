Rego (BNG) ve "deficiente" la gestión de la pandemia por parte de Xunta y Gobierno y aboga por un confinamiento

El diputado advierte que el Bloque "no está contento" con el cumplimiento del acuerdo firmado con el PSOE para la investidura de Sánchez

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha tachado de "más que deficiente" la gestión de la pandemia por parte de la Xunta y del Gobierno central y, ante el avance de la tercera ola, ha reclamado un nuevo confinamiento domiciliario.

En una entrevista concedida este domingo a Radio Nacional (RNE), recogida por Europa Press, el representante del Bloque en las Cortes ha lamentado la actitud del Ejecutivo central, que al comienzo de la pandemia "se empeñó en centralizar las decisiones" cuando "no estaba preparado para eso", lo que "permitió al Gobierno gallego una posición de decir que no era posible hacer más porque no tenía competencias".

Sin embargo, en la fase de la llamada "cogobernanza", cuando las decisiones ya correspondían a las comunidades autónomas, la Xunta de Alberto Núñez Feijóo también tuvo una gestión "manifiestamente mejorable". "Hubo decisiones que priorizaron la economía sobre la salud y, al final, acabamos pagando no solo en salud sino también en economía", ha dicho.

En este contexto, ha dicho ver "evidente" que las administraciones fueron muy permisivas con las reuniones familiares y ha lamentado las "contradicciones" del presidente gallego: "Cree que no se tenían que haber hecho esas reuniones cuando hace mes y medio acusaba al Gobierno central de que estaba impidiendo que se pudiese celebrar la Navidad de manera más o menos normalizada".

Frente a esto, considera "mucho más razonable" que ahora se adopten medidas más estrictas "en un período corto de tiempo" en lugar de otras "no tan estrictas" y que "no son tan eficaces", porque "al final desde el punto de vista económico son peores".

"Es preferible un confinamiento de dos o tres semanas, o incluso de un mes, a que estemos tres o cuatro meses con la hostelería a medio gas", ha dicho.

UNA VACUNACIÓN "MUY LENTA"

En cuanto al plan de vacunación del Servizo Galego de Saúde (Sergas) que este mismo domingo ha entrado en su segunda fase en las residencias de mayores, el diputado del BNG en el Congreso ha criticado que va "muy lento", algo "difícil de comprender". Y es que, de acuerdo con cifras de su formación, a este ritmo se tardará "más de dos años" en llegar al 70 por ciento de los gallegos. Por eso, el Bloque insiste en "reforzar el sistema sanitario" y en "hacer contrataciones".

No en vano, Néstor Rego ha censurado que, en el reparto de las dosis, a Galicia le toquen "menos de lo que le correspondería por población" porque, a pesar de ser una comunidad envejecida, el criterio es el de las personas de edad avanzada que están en residencias. "Esperemos que a partir de ahora esto se corrija", ha apostillado.

Además, el diputado del BNG tampoco ve "ningún sentido" que las comunidades que "no llegaron aún al 50 por ciento" de administración de las dosis sigan recibiendo conforme al "criterio estándar de reparto", cuando este "no se corresponde con su capacidad de dosificar las vacunas".

DESCONTENTO CON EL ACUERDO DE INVESTIDURA

Más de un año después de la firma del acuerdo de investidura para hacer al socialista Pedro Sánchez presidente del Gobierno, Rego reconoce que "claramente" los nacionalistas "no están contentos con el grado de cumplimiento". Si bien hubo una emergencia sanitaria "que dificultó muchas cuestiones", también había otras medidas "que podrían haber sido puestas en marcha", como la derogación de la reforma laboral y de la conocida como 'Ley Mordaza'.

Precisamente, la rebaja de los peajes de la AP-9 es otro de los puntos de dicho acuerdo y, a pesar de que había tres partidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 2021 para acometerla, el pasado 1 de enero los precios volvieron a subir.

"Ahora se viene con el pretexto de que se necesita tiempo para hacer los cambios normativos necesarios vía decreto. ¿Cómo que se necesita tiempo, si hubo un año, desde enero del 2020, hasta el 23 de diciembre que se aprobaron los Presupuestos y hasta el día 1 de enero que entraron en vigor?", ha afeado Rego.

A su modo de ver, esto refleja la "falta de diligencia y de interés" por parte del Estado y ve "poco serio" que dirigentes del PSdeG digan que hay que "tener paciencia". "Como si los gallegos pudiésemos esperar más", ha apostillado.

Por eso, el BNG da de plazo todo el mes de enero para aplicar estas medidas y, si a día 1 de febrero la rebaja no entra en vigor, amenaza con iniciar movilizaciones.

LOS PGE DE 2021

También los PGE de 2021 fueron un punto de fricción entre el Bloque y el PSdeG en los últimos meses. Sin embargo, Néstor Rego considera que "la sociedad gallega entendió mayoritariamente la posición del BNG" al votar en contra de las cuentas, con lo que defendieron "los intereses de Galicia".

Tal y como ha señalado el diputado en el Congreso en la entrevista a RNE, el acuerdo de investidura "no condicionaba" el voto de los nacionalistas gallegos en los PGE y tampoco pudieron aceptar "de ninguna manera" que mientras las inversiones globales subían "más del 68 por ciento", en Galicia bajasen "un 11 por ciento" y se "pierdan" 104 millones de euros con respecto a las cuentas de Montoro de 2018.

Al hilo de esto, Rego ha recordado al secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, que en 2018 dijo que aquellos Presupuestos eran "una bofetada del PP a los gallegos", mientras que las del 2021 le parecen "estupendos". "Eso será porque su función es justificar lo que haga el Gobierno central con independencia de si perjudica o no a nuestro país", ha lamentado.

A su juicio, los diputados gallegos tanto del PSdeG-PSOE como de Unidas Podemos "tendrían que haber reclamado con firmeza ante la dirección de sus partidos en Madrid que le diesen otro trato en Galicia". "Ellos verán qué papel quieren jugar", ha advertido.

UNA INTERVENCIÓN PARA ALCOA

Sobre la planta de Alcoa en San Cibrao, en Cervo (Lugo), Rego ha celebrado la sentencia que apreció mala fe en el ERE presentado, pero ha avisado de que esto "no resuelve el problema". Por eso, apuesta por una intervención pública que le gustaría que fuese "permanente".

No obstante, tampoco vería con malos ojos una nacionalización "temporal" de las dos plantas de aluminio para luego venderlas a una empresa "que desarrolle un plan de futuro".