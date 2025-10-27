Renfe aumenta más de 4.600 plazas semanales en trenes que prestan servicio entre A Coruña y Vigo

Archivo - Trenes de cercanías parados en las vías de la estación de trenes, a 24 de agosto de 2022, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia, (España). - César Arxina - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe aumentará, a partir del próximo 3 de noviembre, más de 4.600 plazas semanales a los trenes de media distancia que prestan servicio entre A Coruña y Vigo Urzáiz.

Según ha informado la compañía en un comunicado, están programados cada semana 18 trenes de su flota S121 con capacidad para más de 550 clientes.

Esto permitirá aumentar la disponibilidad de asientos en el Eje Atlántico hasta un 12% más y reforzar trayectos con gran ocupación en días y horas punta.

Asimismo, con está medida Renfe atenderá "de forma más eficiente" a la demanda de usuarios de este corredor, que en 2024 fue consolidado como "el más demandado a nivel nacional con más de 5,3 millones de viajeros anuales".

Renfe ha remarcado que el refuerzo de plazas contribuirá a fomentar el uso del transporte público frente al vehículo privado y, de esta forma, reducir el impacto ambiental.