Renfe di que a folga que afecta a máis de 40 trens en Galicia ten un seguimento do 3% e CXT elévao ao 35%

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

A folga en Renfe convocada por CXT tivo un seguimento do 3 por cento segundo o operadora pero o sindicato elévao ao 35 por cento. En Galicia estaban afectados máis de 40 trens dunha vintena de percorridos.

Concretamente, a folga convocada tivo un seguimento do 2,91% de todo o cadro da empresa entre o tres quendas de noite, mañá e tarde, principalmente nos talleres, polo que os servizos mínimos están a cumprirse sen incidencias, segundo os datos da compañía consultados por Europa Press.

Pola súa banda, o sindicato, que afirma que Renfe "oculta os datos reais", cifra no 34,7% a participación na quenda de mañá e no 35,9% no de tarde. Só coa súa afiliación, o seguimento alcanza o 15%, ao que se suma o resto de traballadores doutros sindicatos que apoiaría a folga.

Segundo Renfe, a folga foi secundada por 217 dos 7.468 traballadores que ten a empresa pública neste tres quendas do luns, dos que 167 traballan en talleres.

Por iso, os servizos mínimos fixados polo Goberno están a cumprirse: en Proximidades un 75% en hora punta e un 50% o resto do día; un 72% en AVE e Longa Distancia; un 65% en Media Distancia, e un 25% en Mercadorías.

Este luns é o primeiro día dos dous que conforman a convocatoria de folga de CXT, sendo o vindeiro venres 11 de novembro a segunda xornada.

Os sindicatos maioritarios na empresa, CC.OO., UXT e Semaf, decidiron desconvocar a folga que anunciaron unhas semanas atrás ao considerar que a empresa se comprometeu a avanzar na firma dun novo convenio colectivo e a subir os soldos, entre outras iniciativas.

TRENS AFECTADOS GALICIA

Entre os máis de 40 trens suprimidos, hai oito circulacións que teñen saída na Coruña e outras tantas de Vigo --incluído un Alvia a Madrid ás 5,50h--, así como cinco servizos desde Ourense, un desde Santiago e 10 de proximidade.

A Madrid, ademais do citado, aparecen outros que teñen como orixe a capital e como destino a cidade olívica --o das 6,20 e o das 16,00 horas--. Tamén estarían supostamente bloqueados catro servizos internacionais, os que unen Vigo e Porto.