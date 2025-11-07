Renfe programa un servicio especial de tren este lunes con motivo del regreso a Madrid tras el puente de la Almudena

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha programado un servicio especial de tren el lunes día 10 de noviembre entre Galicia, Castilla y León y Madrid con motivo del regreso a Madrid tras el puente de la Almudena.

Tal y como ha trasladado la compañía ferroviaria en un comunicado difundido a los medios de comunicación, el tren Avlo contará con 500 plazas.

En concreto, la salida de Ourense será a las 19.38 horas, la parada en Zamora está prevista para las 20.46 horas y la llegada a la estación madrileña a las 21.51 horas.

Los billetes están disponibles en la página web de Renfe y en el resto de canales de venta de la compañía.