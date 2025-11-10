Renfe transportará por carretera a usuarios del regional Ourense-Santiago este jueves y viernes por obras de Adif

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Renfe modificará puntualmente el servicio por vía convencional entre Ourense y Santiago este jueves y viernes, días 13 y 14 de diciembre, por obras de sustitución por parte de Adif del enclavamiento de A Susana por uno de mayores prestaciones.

Tal como ha indicado Renfe, estas actuaciones afectarán al tramo entre Vedra-Ribadulla y A Grandeira, haciendo incompatible la circulación de trenes, por lo que se prestará servicio por carretera.

De esta forma, se establecerán cuatro servicios de autobús para el regional 12960 Ourense-Santiago de las 16.47 y para el Santiago-Ourense de las 18.47 horas.