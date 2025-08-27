Rescatada en helicóptero a una persona que estaba en una zona de difícil acceso en Dumbría tras sufrir una lesión

Archivo - Helicóptero 'Pesca II' de Gardacostas de Galicia. - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una persona tuvo que ser rescata en helicóptero que se encontraba en una zona de difícil acceso en Dumbría y no podía caminar tras sufrir una lesión en una pierna.

Según ha informado el 112 Galicia, el suceso se produjo minutos antes de las 12.00 horas de este miércoles y el suceso se produjo cerca del río Xallas, en O Ézaro.

La central de emergencias alertó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Cee y a la Guardia Civil.

De esta forma, los medios que se desplazaron hasta el punto confirmaron que era una zona muy complicada para realizar el rescate por tierra e informaron a Salvamento que movilizó al Pesca II, para evacuar a la víctima.