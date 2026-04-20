Rescatan a una joven que cayó al río en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

Europa Press Galicia
Publicado: lunes, 20 abril 2026 19:31
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   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Una joven ha tenido que ser rescatada este lunes por los servicios de emergencia tras caer al río en el puente del río de O Con, situado en la zona del parque de Vista Alegre, en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

   Según el 112 Galicia, fue un particular quien alertó del suceso pasadas las 18.00 horas y solicitó ayuda para la joven. De este modo, se avisó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los bomberos, al Servizo Municipal de Emerxencias de Vilagarcía y a los agentes de la Policía Nacional.

   Finalmente, la joven tuvo que ser evacuada por los servicios sanitarios.

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