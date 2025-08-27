Rescatan a seis personas de un incendio en un edificio de A Pobra do Caramiñal (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Seis personas han tenido que ser rescatadas este miércoles de un edificio en el que se declaró un incendio en A Pobra do Caramiñal (A Coruña).

Según ha informado el 112, el incendio ya está extinguido y dañó la sala y el pasillo del piso en el que se originó. Además, varias viviendas se han visto afectadas por el humo.

Hay que destacar que ninguno de los vecinos atendidos tuvo que ser trasladado.

El servicio tuvo constancia del suceso alrededor de las 16.40 horas de esta tarde, cuando atendió las llamadas de varios particulares que explicaron que ardía un piso de la calle Rafael Calleja.

Desde Urgencias Sanitarias de Galicia-061 se movilizó al helicóptero medicalizado con base en Santiago, que llegó a tomar tierra cerca del punto.

En este operativo han participado, además del 061, los bomberos de Boiro y Ribeira, la Guardia Civil, la Policía Local y los voluntarios de Protección Civil de A Pobra.