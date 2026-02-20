Restablecida la circulación en la línea Vigo-A Coruña tras suspenderse por una incidencia que ha generado retrasos

VIGO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La circulación ferroviaria entre Vigo y A Coruña se ha restablecido después de suspenderse durante cerca de una hora en la tarde de este viernes por una incidencia que afectó a los sistemas de señalización y ha generado retrasos de cerca de dos horas.

Según informa Adif en sus redes sociales, la circulación se interrumpió en la bifurcación Arcade y bifurcación San Amaro debido a dicha incidencia.

Por ello, el personal de la empresa pública se encargó de solucionar la situación "a la mayor brevedad".

Pese a que finalmente ya fue restablecida la circulación antes de las 15.00 horas, todavía los trenes circulan con cerca de dos horas de retraso en algunos casos.