Rincones emblemáticos de Santiago se llenan de música, teatro y danza en unas Noches del Patrimonio con mucha "magia"

Noches del Patrimonio en Santiago - NOCHES DEL PATRIMONIO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Rincones emblemáticos de Santiago de Compostela se han llenado este fin de semana de música, teatro y danza en unas Noches del Patrimonio con mucha "magia". La iniciativa se enmarca en 'Las Noches del Patrimonio', la cita cultural organizada por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE) y celebrada de manera simultánea en las 15 localidades españolas incluidas en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

Durante los días 11 y 12 de septiembre, vecinos y visitantes han podido visitar en Santiago hasta siete espacios patrimoniales en horario nocturno y, además, disfrutar de una reinterpretación de 'La consagración de la primavera', entre otras actividades.

Las Noches del Patrimonio ha concentrado el grueso de su programa durante la noche del sábado. Entre las 20.00 y 23.00 horas, se abrió las puertas a siete espacios que están habitualmente cerrados en ese horario. Entre ellos, el Pazo de Xelmírez y la Torre da Carraca, la Casa de la Troya, la Casa RIA y la Casa do Cabido han contado con visitas y recorridos guiados durante ese tiempo, con horarios específicos para cada caso.

Además, la noche de puertas abiertas, encuadrada en el eje 'Patrimonio Aberto', ha permitido visitar el Colexio de Fonseca, la iglesia de San Martiño Pinario-Museo Diocesano, o la Zona C, antigua Casa do Concello.

El eje 'Patrimonio ao Vivo' ha incluido una reinterpretación de la coreografía 'La consegración de la primavera' por parte de Roger Bernat durante la noche del 12 de septiembre.

La iniciativa también contó con animación musical en las calles por parte de la Real Banda de Cadeiras Encartables, cuyas creaciones se popularizaron con el Tiny Desk de Amaia, y con un concierto homenaje a Alejandro Pérez Lugín en el centenario de su fallecimiento, que estuvo a cargo de la agrupación musical del Museo Casa de la Troya.

Por último, dentro del eje 'Patrimonio Agora', abrieron sus puertas cuatro talleres y espacios artísticos que contribuyen a enriquecer el patrimonio actual. Estos son Mareiras y los talleres de orfebrería Kinga Haudek, Brigantia y Susi Gesto.