Rodríguez Rumbo asegura que "en breve" se sabrá quien será el candidato del PSdeG a la Xunta, que será un "líder"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz parlamentaria del PSdeG Begoña Rodríguez Rumbo ha asegurado que "en breve" se sabrá quién será el candidato de los socialistas gallegos a la Presidencia de la Xunta y se ha mostrado convencida de que será un "líder".

Rodríguez Rumbo se ha pronunciado de este modo al ser preguntada por el hecho de que el PSdeG acuda al debate de política general que se celebrará la próxima semana en la Cámara gallega sin haber despejado aún la incógnita sobre quién será su aspirante a la Presidencia del Gobierno gallego.

Al respecto, la diputada socialista ha sostenido que "realmente" a "día de hoy" no hay candidato en "ningún partido" puesto que "aún no se han convocado las elecciones". "Y desde luego, que no tenga duda ningún gallego o gallega, que vamos a ir con el mejor candidato posible, un candidato que va a ser líder, que va a presentar un proyecto de futuro y que realmente va a ser el candidato que va a cambiar los 14 años de recortes y privatización del Partido Popular", ha dicho.

Con todo, la parlamentaria socialista ha rechazado pronunciase sobre qué socialista sería el adecuado para representar estas cuestiones al asegurar que "forma parte de un debate interno" del partido y que "en breve" se sabrá cuál es la persona que encarará esta responsabilidad.

Y es que las primarias del PSdeG que habían sido convocadas por la dirección del partido en Galicia fueron aplazadas por parte de Ferraz "hasta la celebración de la sesión de investidura y la eventual formación de Gobierno" en España.

De cara a este proceso interno, diferentes voces socialistas apuntan al que fuera delegado del Gobierno y actual diputado por Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, como la persona que podría dar el paso para encabezar la candidatura del PSdeG a las próximas elecciones autonómicas.

Además, está en el aire si el que fuera secretario xeral del PSdeG y actual parlamentario autonómico, Gonzalo Caballero, decide finalmente presentarse a este proceso.