Rosa Crujeiras, candidata a rectora, apuesta por una USC "feminista, libre de violencia" y "ejemplo de buen gobierno"

La catedrática de Estadística e Investigación Operativa y candidata a la rectoría de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Rosa Crujeiras, encara la recta final hacia la segunda vuelta de las elecciones apostando por una universidad "feminista, libre de violencias" y que sea "ejemplo de buen gobierno, de transparencia y de corresponsabilidad".

En una entrevista concedida a Europa Press ante la segunda vuelta de las elecciones a la rectoría de la USC, Crujeiras aboga por una universidad donde sean fundamentales "los valores de la cultura democrática, de la cultura de paz" y una universidad "que fomente la sostenibilidad y el respeto".

"Quiero una universidad feminista y libre de violencias, donde cada quien encuentre su sitio y pueda desarrollar su carrera como estudiante y como persona trabajadora", declara.

Crujeiras, que ha impartido docencia en centros tan diversos como Matemáticas, Filología, Biología o Enfermaría, defiende un proyecto "muy maduro" y fruto de "un trabajo continuado".

Tras lograr el 41% del voto ponderado con apoyo mayoritario de todos los sectores en la primera vuelta de las elecciones, la candidata expresa su satisfacción por unos resultados que "no esperaba" y que, a su juicio, son el resultado de la "constancia" y de presentar un proyecto con "mucha labor de explicación y de escucha".

RELEVO GENERACIONAL Y UN 30% MÁS DE JUBILACIONES

Uno de los grandes retos que afronta la USC según Crujeiras es el relevo generacional, con un horizonte en el que en los próximos cinco años habrá un 30% más de jubilaciones en el ámbito del profesorado que en los últimos cinco, según desgrana. De este modo, Crujeiras propone abordar esta situación mediante una planificación "a microescala".

"No podemos formar doctores ni jefaturas de servicio de un día para otro; hay que analizar las realidades área por área", defiende, proponiendo además programas de mentoría para evitar la pérdida de conocimiento crítico.

Asimismo, la candidata apuesta por una "simplificación administrativa" y la recuperación de una Vicerrectoría de Economía, Infraestructuras y Sostenibilidad, "clave ante la próxima negociación del plan de financiación".

Sobre el papel de la USC dentro del tejido social y económico de la comunidad, Crujeiras asegura que "no se entiende la historia de Galicia sin la USC" y reivindica el papel de la universidad como "motor de desarrollo económico y social".

En esta línea, la candidata también destaca el "enorme potencial" del Campus de Lugo, que ofrece "un entorno único" y que "distingue a la institución". "Somos la única universidad en la provincia con un campus de especialización muy apegado al territorio, con plataformas tecnológicas a las que tenemos que sacar partido", subraya.

VIVIENDA: UNA "EMERGENCIA SOCIAL"

Respecto a la problemática de la vivienda a la que debe hacer frente tanto alumnado como personal, la candidata reconoce que la universidad no puede solucionar esta "emergencia social" por sí sola, por lo que propone alianzas con los ayuntamientos de Santiago y Lugo.

Entre las medidas, señala la movilización de alquileres asequibles y la puesta en marcha de proyectos de convivencia intergeneracional y comunitaria, con el objetivo de no "perder talento por falta de vivienda".

Asimismo, Crujeiras aprovecha la entrevista para poner el foco en la inclusión, señalando que la USC cuenta actualmente con 258 estudiantes con necesidades de adaptación especial que requieren un seguimiento personalizado que la universidad "aún no es capaz de ofrecer".

UNA USC FEMINISTA Y EL ACUERDO DE MEDICINA

En esta línea, Crujeiras también hace especial hincapié en la necesidad de una USC feminista que aplique medidas efectivas de conciliación, como la reducción de la carga docente tras periodos de maternidad o de acogimiento para potenciar la carrera investigadora.

"Es cuestión de hacerlo efectivo, porque por ejemplo nosotros tenemos una normativa de conciliación, pero que es muy difícil de aplicar por cómo está situada en el tiempo con respecto a la organización, creo que faltó un poco de voluntad en esa línea", lamenta.

Sobre la colaboración con el resto de universidades gallegas, la candidata apela a la colaboración y a buscar "marcos de diálogo, marcos de confianza y de cooperación". Consultada por el acuerdo alcanzado para descentralizar el grado de Medicina, la catedrática señala que, aunque "no es el mejor acuerdo", es un acuerdo institucional "que habrá que cumplir y velar porque se cumpla".

No obstante, reconoce echar en falta un mayor reconocimiento hacia la USC, señalando que es la institución que "cede por el bien del país y por el aprovechamiento del sistema sanitario".

CIERRE DE FILAS TRAS LA CRISIS

Sobre la polémica salida de su lista de Luis Míguez Macho tras trascender un blog personal del catedrático con comentarios que el sindicato Fervenza calificó de "homófobos", Crujeiras reivindica la "rapidez" de su reacción ante una "situación de crisis". "Es una prueba de que hay un proyecto, y después vinieron las personas", ha valora.

De cara a la cita en las urnas el próximo 11 de marzo, Crujeiras hace un llamamiento a la participación masiva para "ejercer la autonomía universitaria" y ha pedido la confianza de quienes no la votaron en primera instancia. "Si soy rectora, lo seré de todos y todas", concluye.

Con todo, respecto a las diferencias entre su propuesta y la de la otra candidata que concurre a esta segunda vuelta --Maite Flores--, Crujeiras destaca el suyo como "un proyecto muy trabajado" que cuenta con "mucho conocimiento detrás".

En este sentido, defiende la experiencia en órganos de gobierno que atesora tanto ella como el equipo de personas que la acompañan en la lista y defiende un proyecto "muy transversal" que ha logrado el "apoyo mayoritario de todos los sectores" de la comunidad universitaria en la primera vuelta de las elecciones.