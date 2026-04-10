Rosa Crujeiras toma posesión como primera rectora de la USC y asume el cargo como una "responsabilidad histórica"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (c), junto a la catedrática Rosa Crujeiras (d), que toma posesión como rectora de la Universidad de Santiago de Compostela, a 10 de abril de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - César Arxina - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La catedrática en Estadística Rosa Crujeiras ha tomado posesión como rectora de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y ha asumido el cargo como una "responsabilidad histórica" al ser la primer mujer que lo ocupa en más de 500 años de historia. Este hito se extiende a toda Galicia, donde ninguna otra hasta ahora había estado al mundo de ninguna de las tres universidades.

El ahora exrector, Antonio López, ha cedido el bastón de mando en un acto institucional presidido por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. En su discurso, Crujeiras ha llamado a impulsar "una transformación profunda, serena y consciente" de la institución, en la que esta no sea "ajena" a las "vidas de su comunidad" y al "tiempo" en el que está, ni a los "conflictos, desigualdades y fracturas" del mundo.

De esta forma, la nueva rectora ha reivindicado el "espacio, tiempo y voz" de la universidad y también de las mujeres, con las que las ha asumido el "compromiso" de trabajar para que no se encuentren techos de cristal y que el trabajo universitario no implique "renuncias".

"Para mí, esta es, también, una responsabilidad histórica. Soy heredera, como todas, de otras que abrieron camino antes que nosotras, en condiciones siempre más adversas sosteniendo la enseñanza, la investigación y la vida universitaria desde posiciones subordinadas", ha expresado.

Crujeiras ha situado como un "principio irrenunciable" la defensa del feminismo, los derechos humanos, la dignidad de las personas y los valores democráticos. También ha pedido a la comunidad universitaria una "voz de valores", que se traduzca en "acciones frente a problemas sociales", como la "emergencia social" de la vivienda, la salud mental y la violencia machista.