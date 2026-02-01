Arranca la carrera para ser la primera rectora de la USC, con la vivienda y el relevo generacional como retos

Rosa Crujeiras, Maite López, María José López Couso y Alba Nogueira, candidatas a la rectoría de la USC en 2026. - ATENEO DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La carrera por el Rectorado de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) encara su recta final hacia la votación del próximo 12 de febrero dibujando un escenario inédito en sus cinco siglos de historia: cuatro mujeres compiten por liderar la institución. Alba Nogueira, María José López Couso, Maite Flores y Rosa Crujeiras aspiran a convertirse en la primera rectora de la universidad compostelana.

Aunque las cuatro candidatas comparten el diagnóstico sobre la urgencia de abordar la crisis de vivienda y el relevo generacional, mantienen discrepancias en sus modelos de gestión y prioridades estratégicas, según explican en entrevistas con Europa Press.

Rosa María Crujeiras Casais es catedrática de Estadística y directora científica del CITMAga, con experiencia investigadora internacional; María Teresa Flores Arias es catedrática de Óptica, vicepresidenta de la Sociedad Española de Óptica y coordinadora del grupo Photonics4Life, con una trayectoria centrada en la investigación aplicada y en las tecnologías fotónicas.

Por otro lado, María José López Couso ha desarrollado una carrera de gestión universitaria como decana de la Facultad de Filología y vicerrectora de Titulaciones y Captación Internacional, y Alba Nogueira López es catedrática de Derecho Administrativo, especialista en derecho ambiental y derechos lingüísticos, con presencia en órganos consultivos y redes de investigación

CUATRO PERFILES ANTE EL CAMBIO

Sobre sus motivaciones para presentarse a estas elecciones, las candidatas justifican su paso al frente basándose en su trayectoria y la necesidad de renovación.

En concreto, Nogueira justifica su candidatura en la necesidad de "renovar" la institución frente al "continuismo" de los equipos anteriores, a quienes acusa de no haber preparado a la USC para los "tiempos complejos". Su hoja de ruta prioriza una reforma administrativa real hacia la telematización y la reestructuración del posgrado.

En contraposición, López Couso apuesta por una línea basada en su conocimiento en las "fortalezas actuales" de la USC, centrándose principalmente en la negociación del nuevo plan de financiación para 2026 y en la búsqueda de fondos alternativos ante el fin de los 'Next Generation'.

Mientras que la candidatura de Flores nace del "descontento" de parte de la comunidad universitaria con el actual modelo de gobernanza, al que reprocha la "pérdida de diálogo" y de "sentido de pertenencia".

Con todo, Rosa Crujeiras presenta un proyecto que define como "sólido y madurado", con el objetivo de diseñar un plan estratégico a largo plazo que consolide una universidad "inclusiva y feminista".

EL DESAFÍO DE LA VIVIENDA

La crisis habitacional en Santiago, agravada por la presión turística, es el punto de encuentro de las cuatro candidatas, aunque difieren en las soluciones.

Mientras Couso defiende el sistema actual de residencias --al que califica de referencia estatal-- y propone ampliar plazas, Nogueira exige mayor implicación institucional: reclama a la Xunta finalizar la rehabilitación de San Clemente y que se movilice el patrimonio de la Iglesia.

Por su parte, Flores introduce la idea de que la universidad actúe como aval para los propietarios de pisos vacíos, fomentando además la "cohabitación" entre estudiantes y personas mayores que viven solas. "No podemos permitir que nuestro estudiantado no pueda hacer una carrera porque no se puede costear la vivienda", afirma.

Una propuesta a la que también se refiere Crujeiras, quien advierte de que abrir centros cerrados es solo una "tirita" y prefiere impulsar proyectos más ambiciosos de convivencia comunitaria e intergeneracional que ya funcionan en otras universidades.

LUGO: ¿UN CAMPUS OLVIDADO?

El encaje del Campus de Lugo es otro eje central y todas rechazan la etiqueta de "periférico" o de "segunda categoría". Nogueira defiende que Lugo posee una coherencia de titulaciones e investigación "muy notoria", con líneas científicas que actualmente son prioritarias en las agendas globales.

López Couso también se muestra contraria a hablar de un campus "de segunda", para la candidata, Lugo es un campus con identidad propia dentro de la USC que, a pesar de estar a 90 kilómetros de Santiago, cuenta con fortalezas en ámbitos de primera fila que deben potenciadas.

Flores sostiene que el campus de Lugo "se siente un poco abandonado" y destaca su propuesta de crear una una vicerrectoría específica, argumentando que no se puede gestionar la vida diaria de una sede desde otra ciudad sin tener a alguien que esté presente en el día a día.

En el caso de Crujeiras, la candidata propone aprovechar la conexión del campus con el tejido económico de la provincia y apuesta por dos vicerrectorías con base física en Lugo, reforzando así su especialización.

DESCENTRALIZAR MEDICINA: UN TEMA ENQUISTADO

El acuerdo para descentralizar el grado de Medicina de la USC ha generado visiones enfrentadas durante los últimos meses en la comunidad universitaria gallega, un acuerdo que la facultad compostelana "fue obligada a firmar", según afea Nogueira, quien también habla de "deslealtad" por parte de las otras universidades.

Mientras que López Couso lo defiende como un "quid pro quo" donde la USC mantiene el liderazgo, aunque admite que "no es el mejor acuerdo posible", pero añade que "nunca lo es". Maite Flores señala que "todavía hay mucho camino por delante", principalmente para que no se abran tres facultades, algo que, "debilitaría el sistema".

Con todo, Crujeiras critica la "falta de igualdad" en la negociación y la inestabilidad de un marco que termina en el año 2029. "No todas las partes estábamos en igualdad de condiciones, porque nosotros ponemos nuestro título", subraya.

EL RETO DEL RELEVO GENERACIONAL

Las cuatro candidatas coinciden en que la universidad se enfrenta a una plantilla envejecida, así, Nogueira atribuye el envejecimiento actual a la "falta de planificación" y Flores advierte de que si el nuevo personal no entra antes de que el anterior se jubile, "se perderá la transferencia de información" y la universidad tendrá que iniciar sus procesos desde cero.

Mientras que Crujeiras amplía el debate al personal técnico y de gestión (PTXAS), denunciando que los salarios de entrada no son competitivos frente al mercado laboral, a mayores, advierte de que áreas enteras podrían desaparecer en pocos años y que la universidad no puede permitirse que el conocimiento acumulado "se vaya por la puerta" sin un relevo adecuado.

López Couso, por su parte, apuesta por actuar de forma decidida para no perder el ritmo institucional, señalando que la USC debe ser capaz de difundir sus fortalezas para ser "más atractiva" y captar el talento.

PRIMERA RECTORA EN 500 AÑOS DE HISTORIA

Más allá de la gestión, estas elecciones marcan un hito: por primera vez en 500 años, una mujer será rectora, un hecho que las candidatas asumen con "emoción" y "responsabilidad". Nogueira espera ser "la primera de muchas", mientras que Couso lo ve como un reflejo de la sociedad, basado en la "capacidad" y no en cuotas.

En este contexto, Flores destaca que la valía de las aspirantes está "más que contrastada" y Crujeiras aboga por una "universidad feminista" donde la presencia de mujeres en la alta dirección deje de ser una novedad.

Finalmente, frente al auge de las universidades privadas, las cuatro cierran filas en defensa del sistema público como "motor de equidad social", pero también de "excelencia investigadora", exigiendo que se apliquen a los centros privados los mismos estándares de calidad.