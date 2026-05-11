La rotura de una tubería de gas en la obra de la estación intermodal de Lugo deja a 1.200 clientes sin suministro

LUGO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La rotura de una tubería de gas por parte de una excavadora que trabaja en la obra de la estación intermodal de Lugo deja a 1.200 clientes sin suministro.

Según han informado fuentes del Ayuntamiento de Lugo consultadas por Europa Press, el aviso saltó sobre las 12.58 horas de este lunes y, por motivos de seguridad, cerraron 10 válvulas de la red.

Esto afecta a la suministración de 1.200 clientes de la zona comprendida entre la Plaza Conde Fontao y la Ronda da Muralla. La instalación está puesta en seguridad y los equipos técnicos están trabajando para reparar la avería y comenzar a reabrir las válvulas.

La empresa espera que el tiempo de reposición de la suministración sea "relativamente corto" después de iniciar las maniobras de reapertura de la red.