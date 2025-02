Rueda aborda con Ribera la situación eólica y le garantiza el "rigor" en los procesos de impacto ambiental de la Xunta

Defiende la importancia del Corredor Atlántico y, aún "sin compromisos concretos", celebra que la vicepresidenta de la CE haya "tomado nota"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha trasladado la postura de su Gobierno, muy preocupado por la paralización judicial de parques eólicos, a la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, la exministra española Teresa Ribera, ante la que ha defendido la "absoluta rigurosidad" con la que el Ejecutivo que dirige tramita los procedimientos de impacto ambiental.

Con el trasfondo del proyecto de Altri para Palas de Rei (Lugo), en declaraciones a los medios, Rueda ha defendido que aprovechó su reunión con Ribera para transmitirle "la absoluta garantía y tranquilidad" con respecto "a la forma estricta y absolutamente garantista con que se tramitan los procedimientos ambiental en Galicia".

"Cuando los técnicos de la Xunta dictaminan sobre la viabilidad o no de un proyecto empresarial, de un proyecto industrial, de cualquier tipo que actúa sobre el territorio, es después de haber examinado todos los parámetros. Los que no cumplen, ya no van para delante y no progresan", ha garantizado.

En el polo opuesto, ha esgrimido que "los que cumplen" es que tienen "todas las garantías" de que "observan toda la normativa que es necesario observar y cumplir". En este punto, ha defendido que estos proyectos tienen derecho a acceder a ayudas "de todo tipo", incluidas las europeas.

Y ha agregado que las autoridades de las que dependen pueden "tener absoluta tranquilidad de que son proyectos absolutamente viables y respetuosos con el medio ambiente y con todas las normas que hay que cumplir".

CORREDOR ATLÁNTICO

Ante la exministra española, Rueda ha enfatizado también la posición "estratégica" de Galicia, ubicada "en un extremo de la península y en un extremo de Europa". "Somos una comunidad marítima, estratégicos con respecto a la llegada de materias primas, al transporte de personas y de mercancías, o de las fuentes de energía", ha desarrollado.

Así, ha reivindicado que las nuevas infraestructuras que se impulsan en Europa "necesitan contemplar la Península Ibérica y Galicia" como espacio "estratégico".

"Estamos hablando de lo que tiene que ver con infraestructuras energéticas, los hidroductos y que es necesario que el Corredor Atlántico se contemple como objetivo estratégico europeo", ha defendido el mandatario gallego, quien ha agradecido la "receptividad" de la dirigente europea.

ESPERA RESPUESTA DEL TJUE SOBRE EÓLICOS EN UN PLAZO "CORTO"

Ante ella, Rueda también ha ratificado la postura de la Xunta sobre la paralización judicial de los parques eólicos. Consciente de que no está en mano de Ribera, ha asegurado que espera una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) "en un plazo relativamente corto" en relación a la cuestión que le fue planteada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) al respecto.

En todo caso, ha explicado que aprovechó la cita con Ribera para trasladar cuáles son "las razones" que sostienen la postura de la Xunta y para remarcarle el "impacto" que tendría para el sector, no solo el gallego sino en el ámbito europeo, el pronunciamiento del TJUE según sea "en un sentido o en otro".

"TOMÓ NOTA"

Aunque no ha ratificado "compromisos concretos" como tampoco con el comisario de Pesca, Costas Kadis, ha admitido que tampoco iba con el objetivo de lograrlos, ya que no suele ser lo habitual en este tipo de encuentros, ha celebrado que la vicepresidenta de la CE "tomase nota" de todos los temas que le puso sobre la mesa.

"Lo que espero es que, a partir de ahí, se pueda actuar en consecuencia e, insisto, transmitir esa visión de Galicia como un lugar estratégico situado en un extremo de Europa y como administración que tramita con una absoluta rigurosidad todos sus procedimientos ambientales", ha concluido.