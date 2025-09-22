Rueda acusa a Pontón de "sembrar odio" tras el ataque de Monforte y equipara su "extremismo" con el de Vox

Cree que la líder del BNG debería brindarle "una disculpa inmediata" y lamenta que la oposición use estas actuaciones como "arma política"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha acusado de "extremismo" a la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y ha advertido que se debería disculpar "de inmediato" tras afirmar la líder nacionalista que el "discurso racista" del también jefe de filas del PPdeG es culpable del atentado con cócteles molotov del pasado fin de semana contra un futuro centro de menores migrantes en Monforte (Lugo).

"Espero, porque es un temor que tenemos todos, que lo sucedido en Monforte no estimule actuaciones extremistas", ha manifestado Rueda, a preguntas de los medios en la comparecencia de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, donde ha denunciado que la nacionalista "siembra odio" con sus manifestaciones y ha equiparado su "extremismo" con el "del otro lado", en referencia, sin mención expresa, a Vox.

A renglón seguido, ha matizado que "extremismo" para él son las declaraciones realizadas este lunes por Pontón y ha manifestado su deseo de que esta "obsesión" de utilizar este tipo de cuestiones para sacar "rentabilidad política" no se "propague" en Galicia, si bien también ha censurado con dureza las críticas del PSdeG, con José Ramón Gómez Besteiro al frente.

Rueda ha sugerido que sus rivales políticos usan "como arma política" un hecho grave al "culpar" al PP, a la Xunta o a él mismo. A renglón seguido, se ha preguntado si actuar de este modo "no es sembrar odio" como "quieren hacer otros extremismos que afortunadamente no existen en Galicia" --no ha hecho una mención expresa, pero Vox no tiene representación política autonómica--.

"Al final los extremismos acaban coincidiendo y sabemos que, como extremismo por un lado y extremismo por el otro, utilizan argumentos muy parecidos", ha advertido, para recalcar que Pontón le ha dirigido una acusación "muy grave" que debería ser "objeto de una disculpa inmediata". "Que por supuesto no espero, pero que retrata muy bien la oposición que tenemos en Galicia", ha apostillado.

Para el también líder del PP, manifestaciones como las vertidas por Pontón "sí que son de sembrar odio". "Parece que lo de menos es quién tiró el cóctel molotov, no hay ni que investigarlo porque ya tienen a sus culpables, que son siempre aquellos que les convienen a sus argumentos políticos", ha afeado.

"COINCIDENCIA DE DISCURSOS EXTREMISTAS"

Acerca de si considera que determinadas palabras de dirigentes del PP o de Vox pueden alentar acciones como las de Monforte, Rueda ha replicado que, a su juicio, "cualquiera que piense que cualquier tipo de declaración justifica que se tire un cóctel molotov que provoque un incendio enun centro que va a acoger a menores no acompañados, está errando totalmente la perspectiva".

Y ha incidido en la "coincidencia" que hay "entre discursos extremistas", antes de volver a referirse a Pontón, para recalcar que "al final los extremismos, sean de un lado o de otro, se parecen bastante". "Creo que lo que ha dicho la portavoz del BNG acredita perfectamente esta afirmación, lo parecidos que son, en el fondo, los plateamientos de un extremo y del otro", ha vuelto a subrayar.

DEFENSA DE LA ACTUACIÓN DE LA XUNTA

Sin entrar "en afirmaciones indignantes" y que prefiere "no tomar demasiado en serio por venir de quien vienen", ha defendido que la Xunta pone los medios para poder tratar de atender a menores migrantes de los que, "ante la absoluta falta de política migratoria", se quiere "desembarazar distribuyendo por ahí como si fueran números".

Ha recalcado que Galicia pidió "financiación" y "planificación" sin que el Gobierno le hiciese "ningún caso". "Tenemos anuncios, amenazas con fuerza pública y, al final, actuaciones absolutamente condenables, y xenófobas, como la de tirar cócteles molotov contra este edificio", ha reprobado.

También ha lamentado, una vez más, contar con "una oposición como la que hay" en Galicia, que "en vez de poner el foco en los verdaderos culpables, prefiere hacer política una vez más a costa de todo", ha concluido.