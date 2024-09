Rueda afirma que Sánchez se comprometió a activar ya la comisión para el traspaso de medios de gestión del litoral

MADRID / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha situado el compromiso de activar "inmediatamente" la comisión mixta para el traspaso de medios que faciliten la gestión del litoral en Galicia como el principal avance de su reunión con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, un encuentro que ha resumido con una conclusión: hubo "muy buenas palabras, pero muy pocas concreciones".

"Y lo lamento", ha trasladado el jefe del Ejecutivo gallego, quien ha afirmado que, por su parte, en un orden del día remitido previamente a Moncloa, intentó "plantear cosas y propuestas concretas".

Según la versión que ha trasladado de la cita en una comparecencia ante los medios posterior al encuentro, Rueda ha recordado que en la reunión que mantuvo con Sánchez dos años atrás, después de tomar las riendas de la Xunta de las manos de Alberto Núñez Feijóo, el Gobierno ponía como condición la reforma del Estatuto para ceder la gestión del litoral al Ejecutivo autonómico.

Sin embargo, la Xunta impulsó una ley autonómica, que fue recurrida por el Ejecutivo central y, posteriormente, avalada por el Tribunal Constitucional (TC). Según Rueda, el compromiso de Sánchez es que se active de inmediato la comisión mixta de transferencias para que se puedan facilitar los medios y materializarse el traspaso de la gestión del litoral.

En otras cuestiones, también ligadas con transferencias --como la de la AP-9-- o proyectos que el presidente gallego considera "claves" como la Comunidad, Rueda ha indicado que le reiteró su postura al jefe del Ejecutivo central pero este se limitó a "tomar nota" o a "apuntarlo" pero sin mayor "concreción".

Por ejemplo, en materia de financiación con fondos europeos, Rueda ha esgrimido que hay varios de interés sobre la mesa en Galicia siendo el de Altri en Palas de Rei (Lugo) el que está "más avanzado y más maduro". "Pero hay otros proyectos que están en la misma situación y que simplemente necesitan un trato igualitario con respecto a que el Gobierno da otros territorios", ha reivindicado Rueda.

El presidente gallego ha explicado que trasladó que una descentralización en la gestión de los fondos Next Generation podría contribuir a "solucionar" el problema. "Él me dijo que estudiaría el tema, que fue lo mismo que me dijo hace dos años cuando le plantee esta misma cuestión respecto a esta misma empresa", ha zanjado.