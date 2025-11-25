Rueda apela a la implicación de toda la sociedad en la lucha contra la violencia de género

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, preside el acto institucional con motivo del 25-N - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

A CORUÑA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha solicitado la implicación de toda la sociedad en la lucha contra la violencia de género, al tiempo que ha destacado la labor de prevención que pueden realizar las empresas en un acto en el recinto ferial ExpoCoruña con motivo del 25-N, Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Se trata, ha dicho, "de una tarea colectiva inacabada, pero en la que se va avanzando", ha aseverado en una intervención en la que ha instado a ser "inflexibles y no tolerar actitudes que nieguen esta realidad.

Asimismo, ha destacado la puesta en marcha de una guía para ayudar al tejido productivo a la hora de detectar posibles casos y saber cómo actuar. En estos momentos, son ya 300 las empresas adheridas a la campaña para luchar contra la violencia de género desde el ámbito laboral.

En el acto, ha anunciado también que la Xunta va a habilitar en el 2026 un protocolo único para las policías locales de Galicia con el fin de mejorar la primera respuesta ante posibles casos de violencia contra las mujeres.

Todo ello en una intervención en la que ha insistido en la importancia de la "detección, la concienciación y la educación desde niños" y ha remarcado que Santiago contará con un nuevo centro de acogida para víctimas de violencia de género con algún tipo de adicción.

SALVAR VIDAS

En el acto institucional, se ha incidido en la labor que cada uno puede hacer para "salvar una vida". En él, la conselleira de Política Social, Fabiola García, ha indicado que la prevención es "fundamental para conseguir una sociedad más justa y más igualitaria".

"Hay que crear espacios laborales seguros en los que todas las mujeres nos sintamos respetadas, valoradas y seguras", ha dicho también.

Lo ha hecho para explicar que con ese objetivo nació la guía presentada en el marco del acto y de la que ha afirmado que quiere "poner un granito de arena" de cara a detectar "casos en entornos laborales y familiares".