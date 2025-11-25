Manifestaciones 25N | Directo: Redondo pide “grandes consensos” para avanzar a la “igualdad real”

Actualizado: martes, 25 noviembre 2025 19:05

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 40 marchas y actos están convocadas esta tarde, 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en diversas ciudades españolas.

En Madrid, las organizaciones feministas han convocado dos manifestaciones separadas con distintos recorridos y lemas, partiendo una de Atocha hacia Jacinto Benavente a las 19:00h, y la otra de Glorieta de Bilbao hacia Plaza de España a las 18:30h.

Todas las convocatorias comparten el objetivo de erradicar la violencia contra las mujeres, en un contexto donde se han registrado 39 asesinatos por violencia machista en lo que va de 2025.

Sigue aquí la última hora sobre las marchas conovocadas para este martes 25N.

Arranca la manifestación de Barcelona por el 25N

La manifestación en Barcelona por el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ha arrancado este martes en torno a las 18.30 horas en la plaza Universitat, para insistir la erradicación de los feminicidios y las distintas formas de violencia contra las mujeres.

La hija de Ana Orantes: "Sufrí violencia vicaria, mi madre de género y no juega a nuestro favor que nos estén negando"

Raquel Orantes, la "orgullosa" hija de la mujer que hace casi 30 años hizo público en televisión el maltrato del hombre que pocos días después la mató, ha advertido que "hay muchísimas más Anas Orantes, unas siguen silenciadas por miedo y otras salieron y rompieron su silencio".

Rueda apela a la implicación de toda la sociedad en la lucha contra la violencia de género

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha solicitado la implicación de toda la sociedad en la lucha contra la violencia de género, al tiempo que ha destacado la labor de prevención que pueden realizar las empresas en un acto en el recinto ferial ExpoCoruña con motivo del 25-N, Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El Parlamento de La Rioja condena la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual

El Parlamento de La Rioja este 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, dentro del acto institucional ha condenado la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

Moreno (CUP) afirma que la precarización de las mujeres es "violencia machista"

La portavoz de la CUP Su Moreno ha afirmado que las violencias machistas siguen vigentes y que la precarización de las mujeres es también "otro tipo de violencia machista".

Policía Nacional y RFEF se unen en el 25N para pedir que "cualquier víctima denuncie ante la primera señal de violencia"

La Policía Nacional y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se han unido este martes 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para pedir que "cualquier víctima de violencia de género denuncie ante la primera señal de violencia".

Redondo pide "grandes consensos" para avanzar a la "igualdad real" a su llegada a la marcha de Foro Feminista

La ministra de igualdad, Ana Redondo, ha pedido "grandes consensos" para avanzar a la "igualdad real". "Desde el Gobierno de España queremos consensos, queremos grandes consensos para transformar la sociedad y avanzar hacia la igualdad real de oportunidades contra la violencia machista", ha asegurado.

La Unidad contra las Violencias Machistas en la cultura atiende 55 consultas en un año, un 43% por agresión sexual

La Unidad de Prevención y Atención contra las Violencias Machistas en el Sector Audiovisual y Cultural, puesto en marcha por la Academia de Cine y el Ministerio de Cultura, ha atendido 55 denuncias en su primer año de funcionamiento.

Cáritas acompañó a 4.081 mujeres víctimas de violencia machista en 2024, un 11,29% más que el año anterior

Cáritas acompañó a un total de 4.081 mujeres víctimas de violencia machista en toda España a través de diferentes recursos y programas especializados, un 11,29% más que el año anterior. Además, ha reclamado al Gobierno que desbloquee la Ley integral contra la trata y explotación de seres humanos.

El Gobierno defiende que la violencia machista "requiere de unidad": "No vamos a permitir ni un paso atrás"

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una declaración institucional con motivo del 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Nevenka Fernández en el Congreso por el 25N: "Todavía, pelear contra la violencia requiere de nuestra valentía"

   Nevenka Fernández, primera denunciante de acoso sexual en el ámbito político en España hace 24 años, ha afirmado este martes en el Congreso de los Diptuados, que "todavía" se requiere "valentía" para pelear contra la violencia machista.

Interior alerta del negacionismo, el acceso a la pornografía y las RRSS como "tres riesgos" contra la mujer

La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha alertado este martes del negacionismo de la violencia machista, el acceso a la pornografía de los menores y de las redes sociales como "tres realidades que pueden poner en riesgo los avances logrados en la lucha contra la violencia de género".

Montero advierte ante el 25N que "no vamos a permitir retrocesos" frente a quienes "niegan la violencia de género"

La secretaria general del PSOE de Andalucía y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha advertido este martes, al hilo de la conmemoración del día internacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres que se celebra el 25 de noviembre, que "no vamos a permitir ningún retroceso frente a los reaccionarios que niegan la violencia de género".

Así serán las manifestaciones por el 25N: Horario y recorrido de las marchas contra la violencia de género

Más de 40 marchas convocadas por organizaciones de mujeres y colectivos feministas teñirán este martes 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las calles de toda España de morado en rechazo a la violencia de género.

