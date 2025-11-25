Manifestaciones 25N | Directo: Redondo pide “grandes consensos” para avanzar a la “igualdad real”

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 40 marchas y actos están convocadas esta tarde, 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en diversas ciudades españolas.

En Madrid, las organizaciones feministas han convocado dos manifestaciones separadas con distintos recorridos y lemas, partiendo una de Atocha hacia Jacinto Benavente a las 19:00h, y la otra de Glorieta de Bilbao hacia Plaza de España a las 18:30h.

Todas las convocatorias comparten el objetivo de erradicar la violencia contra las mujeres, en un contexto donde se han registrado 39 asesinatos por violencia machista en lo que va de 2025.

