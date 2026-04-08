Un Rueda atado a su guión y una oposición crítica marcan distancias y auguran un escenario de escaso pacto

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, durante una intervención. - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La primera jornada del Debate sobre el Estado de la Autonomía (DEA) del ecuador de la XII Legislatura ha servido, en una jornada de tono gris y cero sorpresa en las posturas, para ratificar la distancia que separa al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y a sus rivales políticos, y dejar abierto un escenario que, a la espera de que los grupos presenten sus propuestas de resolución este jueves, augura pocas posibilidades de pacto.

Y es que, aunque Rueda dejó su "mano tendida" en el cierre de esta jornada, lo hizo tras marcar terreno. "Hay que hablar del programa que ganó las elecciones", ha sentenciado, además de advertir que no está dispuesto a aceptar "rutas equivocadas" que "marcan desde fuera" y que Galicia "debe seguir su propio camino".

En su estilo, más marcado por el chascarrillo --se sacó de la manga "la güija del BNG"--, secundó este mensaje el portavoz de los populares en la Cámara, Alberto Pazos, quien ha defendido la "oferta de diálogo sin fin" del Gobierno gallego en lo que va de mandato, pero marcando límites y dejando claro que "la única base posible para el consenso" es el plan con el que el PPdeG obtuvo la mayoría absoluta en las últimas autonómicas.

Sin mención alguna a posibles acuerdos por parte de la líder del BNG, Ana Pontón, su homólogo socialista, José Ramón Gómez Besteiro, sí avanzó propuestas de resolución de su grupo en un discurso que arrancó ofreciendo un primer acuerdo para que Galicia "dé ejemplo con una posición clara de no a la guerra".

"Quédese tranquilo que la Xunta no tiene ningún pacto con Donald Trump", ha contestado Rueda, antes de azotar también al BNG, dado que Pontón también había puesto el foco en la guerra de Irán y el conflicto de la Franja de Gaza. "El Bloque sí que tiene una alianza con el partido que apoya a la banda criminal que mató a decenas de gallegos y eso les va a perseguir siempre", le ha espetado.

Si los dos líderes de la oposición coincidieron en críticas a la gestión de la Xunta en áreas como incendios y sanidad, Rueda solo ha salvado el "tono constructivo" de un Armando Ojea (Democracia Ourensana) centrado en los intereses de su provincia. Pero el presidente también ha defendido con intensidad su plan de reforzar el control de las bajas laborales.

Al respecto, José Ramón Gómez Besteiro le ha preguntado al presidente si sugiere que "los que dan las bajas lo hacen de una forma indecente". "Yo no le doy la baja a los trabajadores, es un médico o una médica, pero parece que les hecha las culpa de esas bajas", ha dicho.

Por su parte, la líder de la oposición, Ana Pontón, ha insistido en exigirle a Rueda que "se disculpe con los trabajadores" tras anunciar el titular del Gobierno gallego un plan para "controlar" el fraude en bajas laborales. "Es una privatización a través de las mutuas, ¿por qué no se contratan más inspectores?", ha aseverado.

Todo ello antes de que Rueda les replicase que Galicia es la segunda comunidad con más personas de baja en relación a la población ocupada y la segunda en la que más duran. ¿Qué quieren, que no se haga nada?", ha preguntado.

En la línea de los habituales cara a cara parlamentarios, Rueda acusó a Besteiro de estar "al servicio" de La Moncloa y aún fue más duro con Pontón, a quien le echó en cara su "estancamiento" tras sus "25 años" en el escaño del Parlamento. La líder nacionalista ha contraatacado y ha insistido en que el presidente acude a la Cámara a "insultar y a difamar", lo que evidencia que es él "el presidente del estancamiento y retrata su fracaso".

"Venir aquí a hacer oposición al bipartito es el mayor retrato de su incompetencia e incapacidad. En vez de defender la acción de su Gobierno viene a hacer oposición de la oposición. Va haciendo prácticas para lo que le espera dentro de dos años", ha manifestado la portavoz del BNG.

PRIMER DÍA DEL DEA: GUIÓN HABITUAL

En la línea del guión habitual de este tipo de citas, la mañana ha estado protagoniza por el discurso de Rueda, que ha sido fiel a su estilo alejado de citas literarias y florituras retóricas. Con el hilo conductor de "consolidar una Galicia Calidade", ha apostado por distribuir en bloques su intervención, que se ha prolongado durante una hora y media, y ha estado salpicada de anuncios que cosecharon los aplausos de los suyos.

"Desde Galicia, por Galicia y para Galicia", Rueda ha pasado de refilón por el contexto político internacional marcado en esta jornada por el acuerdo de alto al fuego de Estados Unidos e Irán --se ha limitado a hablar de "un mundo polarizado"--, y tampoco ha profundizado en políticas culturales. La oposición le afeó no hacer referencias a la lucha contra la violencia machista.

A diferencia de anteriores citas de política general o similares, Rueda tampoco ha sido muy profuso en anunciar bonos --se limitó a ratificar su intención de ampliar a más personas el 'Bono Coidado'--. El año pasado el 'Bono Peixe' había ganado mucho protagonismo y este miércoles Besteiro le ha recetado poner en marcha "el único que le falta, el bono gobierno" y "empezar a gestionar Galicia".

LOS DIPUTADOS HERIDOS EN UN ACCIDENTE, DE VUELTA EN EL HEMICICLO

La sesión del debate arrancó con la toma de posesión de Julio Torrado como diputado socialista en relevo de Elena Espinosa. Pero también ha servido para certificar el regreso de los dos parlamentarios del PPdeG heridos en un accidente en la AP-9, Gonzalo Trenor, que todavía llevaba un collarín cervical, y Roberto Rodríguez, que ha ocupado un lugar destacado en las filas populares, el asiento de viceportavoz que dejó Julio García Comesaña al convertirse en secretario de la Mesa del Parlamento.

Más allá de las incorporaciones, durante la mañana el presidente estuvo arropado por su mujer, Marta Coloret, y su madre, Lola de Valenzuela, numerosos alcaldes y diputados y senadores del PPdeG, además de su Gobierno en pleno. También estuvo el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que se quedó para la tarde.

Así, pudo seguir la intervención de José Ramón Gómez Besteiro, como también el presidente de la Fegamp, Alberto Varela, y el titular de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, se ha podido ver a los secretarios xerais del partido en A Coruña, Bernardo Fernández; Pontevedra, David Regades; y Ourense, Álvaro Vila, así como al presidente de la Gestora de los socialistas en Lugo, Luis Lago Lage. Sin embargo, no han acudido alcaldes como el de Vigo, Abel Caballero, o la regidora de A Coruña, Inés Rey. Tampoco se ha dejado ver la presidenta de la Diputación de Lugo, Carmela López.

Por su parte, la intervención de Pontón fue seguida desde la tribuna de invitados por los alcaldes de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, la de Santiago, Goretti Sanmartín, y el de Carballo, Daniel Pérez, entre otros.