Rueda avanza 137 millones más para Primaria y 61 nuevas plazas de especialistas en salud mental en 2023

El PSdeG le afea "un amor por Galicia 'low cost'" y el BNG propone dotar de psicología clínica los centros del primer nivel asistencial

La sanidad pública ha vuelto a centrar la sesión de control del Parlamento, en la que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reivindicado "avances" e inversión en Atención Primaria o salud mental, foco de las críticas de PSdeG y BNG. Entre los anuncios, ha anticipado un incremento de 137 millones para el primer nivel asistencial en 2023 y la creación de 61 nuevas plazas de especialistas en salud mental.

Con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, el propio presidente, así como diputados de PPdeG y de PSdeG, han lucido el simbólico lazo rosa; y el portavoz parlamentario socialista, Luís Álvarez, ha arrancado su intervención con una muestra de solidaridad hacia quienes lo sufren. Le ha secundado Rueda, manifestando el apoyo de la Xunta, y también su reconocimiento a Carlos Velasco y María García Vieites por el trasplante realizado a un menor que llevaba dos meses conectado a un corazón artificial en la UCI del Materno coruñés.

Tras el arranque, Álvarez ha cargado con dureza contra el Gobierno gallego y ha sugerido que los populares, que proclaman de forma reiterada su "muchísimo amor por Galicia", profesan en realidad "un amor 'low cost'" por la Comunidad. De hecho, ha recurrido a un símil empleado en la pasada jornada por el portavoz popular, Pedro Puy, en defensa de la política fiscal de la Xunta para acusar a Rueda de "desplumar" la sanidad pública.

Puy había citado a Jean-Baptiste Colbert su visión de que "el arte de recaudar impuestos consiste en desplumar al ganso obteniendo la mayor cantidad de plumas con el mínimo de graznidos". El dirigente socialista ha replicado que es la Xunta la que "despluma" la sanidad pública, al tiempo que ha emplazado al presidente gallego a renunciar a la rebaja del Impuesto de Patrimonio "a los ricos" para destinar los más de 30 millones derivados a "reforzar" la Atención Primaria.

Enfrente y pese a que ha admitido que hay cuestiones por mejorar, Rueda ha defendido el trabajo hecho por su Gobierno. Como ejemplo, ha avanzado que los presupuestos autonómicos de 2023 recogerán un incremento "de más de un 10% --137 millones más-- para Atención Primaria, hasta situarse en el entorno de los 1.500 millones.

Precisamente, ha remarcado que se reservan 3,5 millones para crear 130 nuevas plazas de profesionales en el primer nivel asistencial gallego: personal de enfermería, gestión y fisioterapia que se incorporará a lo largo del año próximo en centros de salud.

También ha recordado otros compromisos presupuestarios, algunos ya avanzados por el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, como los 65 millones de euros (3,8 millones más que el año pasado) para formación sanitaria especializada; o los 4 millones para pagar extras a los profesionales de Primaria que prolongan su jornada o que asumen pacientes de otros compañeros.

Además de reivindicar la mejora en las atenciones prioritarias en los tiempos de espera --ha puesto el ejemplo, precisamente, de pacientes oncológicos--, ha ratificado también que en 2023 se incluirán nuevas patologías en la garantía de tiempos máximos.

Y ha vuelto a incidir en que la sanidad enfrenta problemas como la falta de facultativos que es común al conjunto del territorio español. De hecho, ha citado ejemplos de problemas en el área sanitaria de varias comunidades que dirige el PSOE y ha insistido en que Galicia responde como puede dentro de los márgenes que permiten las pautas del Gobierno central: como ejemplo, ha citado las 620 plazas MIR para 2023, 139 más que el año pasado, 71 de ellas para Primaria.

"DEJEN DE BLANQUEAR" AL GOBIERNO

"Son todas las que podemos formar", ha sentenciado, en un debate en el que, una vez más, ha puesto el foco en el Gobierno central, al que también ha reclamado que se cambien los "criterios de docencia". "Otra cosa que, por lo que sea, (Pedro) Sánchez y la ministra (Carolina Darias) no quieren hacer", ha reprobado, después de lamentar la negativa estatal a convocar más plazas MIR en Primaria y Pediatría.

Rueda ha esgrimido que la Xunta volvió a insistir en el ello en la reunión en Santiago de la Interterritorial de sanidad, pero la ministra dijo "que era un lío tremendo, que era muy complejo". "No sé lo que me dijo, pero el caso es que no lo va a hacer", ha aseverado, antes de advertir que "mientras el Gobierno central no tome una serie de decisiones, será imposible solucionar el problema" sanitario.

"Sigan blanqueando a la ministra, sigan blanqueando al presidente del Gobierno y sigan perpetuando el problema", ha retado al PSdeG, cuyo portavoz en el debate ha insistido, en su turno de réplica, en el "deterioro" de la sanidad gallega y ha subrayado que la propia gerente del Servizo Galego de Saúde (Sergas), Estrella López-Pardo, dice "que no va a haber pediatras" mientras "solo cubren el 85% de las plazas".

Aunque Álvarez no llegó este miércoles a verbalizar la petición de cese en la pregunta oral, en la pasada jornada el secretario de Organización del PSdeG, José Manuel Lage, demandó esta destitución después de la gerente, en una entrevista publicada el domingo por 'La Voz de Galicia', afirmase que "la población tiene que entender que no haya un pediatra en cada centro de salud".

SALUD MENTAL

Por su parte, la líder del BNG, Ana Pontón, ha alertado de los efectos de los problemas de salud mental, la "pandemia del siglo XXI", en Galicia, una comunidad donde la tasa de suicidios supera la media estatal --331 personas se quitaron la vida en 2021-- "mientras 10.000 personas esperan cita en Psiquiatría" y que está a la cabeza del consumo de psicofármacos.

"¿Sabe, señor Rueda, que los gallegos son los que más deprimidos se sienten de todo el Estado?", se ha preguntado, antes de acusar a la Xunta de mantener en la "marginalidad" la atención a la salud mental y advertir que "miles" de personas en Galicia "no tienen más ayuda que una caja de Prozac o Lorazepam". "Cuidar de la salud no puede depender de tu cuenta corriente", ha advertido.

A renglón seguido, la nacionalista ha puesto sus propuestas encima de la mesa, empezando por dotar de 21 millones en los presupuestos de 2023 el Plan de salud mental 2020-2024, que --ha denunciado-- "no se cumple"; y ha propuesto dotar los centros del primer nivel asistencial del servicio de psicología clínica, así como reforzar el personal de orientación en los centros escolares.

En definitiva, ha pedido a Rueda que afronte el problema "en serio" en vez de centrar en ella sus "descalificaciones", ante lo que el presidente ha replicado que debería dejar de "hacerse la ofendida" cuando la pillan "nas patacas" --distraída-- y la ha acusado de no decir "la verdad" sobre la aplicación del plan de salud mental 2020-2024.

En concreto, aunque queda "mucho por hacer", el presidente ha defendido que hay "más servicios que nunca" para atender a personas con problemas de salud mental y, en el marco de dicho plan, ha apuntado que se contrataron 125 profesionales del área para "reforzar" la sanidad pública y que "a día de hoy ya están trabajando". En este punto, ha anunciado la contratación el próximo año de 61 especialistas más, con una inversión de 2,6 millones que irán en los Orzamentos que entran este jueves en la Cámara.

En total, quedarán contratados así los 186 profesionales que figuraban, ha defendido Rueda, en los objetivos del plan. Asimismo, ha anticipado otras inversiones, como 9,1 millones de euros para plazas en centros de rehabilitación, pisos protegidos y residencias especializadas.

Y finalmente, ha anticipado que en 2023 también se completará la red de hospitales de día de salud mental infantojuvenil en A Coruña, Ferrol y Pontevedra, por lo que quedarán cubiertas las siete principales ciudades gallegas.