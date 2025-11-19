Rueda avanza que este fin de semana llegará a Galicia el acelerador de protones para el Centro de Protonterapia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado que este fin de semana llegará a Galicia el acelerador de protones que se ubicará en el Centro de Protonterapia de Galicia, el primero de estas características de la sanidad pública española.

Así lo ha trasladado este miércoles en la sesión de control en el Pleno del Parlamento de Galicia y en respuesta a las preguntas que la líder del BNG, Ana Pontón, le formuló sobre la situación de la sanidad y, concretamente, sobre la huelga convocada en la Atención Primaria.

En concreto, el Centro de Protonterapia de Galicia avanza en las obras de acondicionamiento de espacios y equipos para su puesta en marcha el próximo año en Santiago de Compostela.

El proyecto del Gobierno gallego es uno de los mayores hitos en medicina oncológica de precisión y el que se encuentra en un estado más avanzando de los nueve proyectos del sistema nacional de salud.