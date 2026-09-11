Rueda carga contra el Gobierno por el "auténtico desastre de gestión" en Ceuta y le acusa de "no contar la verdad"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. - Eduardo Parra - Europa Press

LUGO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha acusado al Gobierno central de "no haber contado la verdad" sobre lo ocurrido en Ceuta a finales de julio y ha denunciado un "auténtico desastre de gestión" por parte del Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez.

En su visita a Lugo para inaugurar la ampliación del polígono industrial de As Gándaras, Rueda se ha pronunciado sobre los nuevos documentos relacionados con la crisis de Ceuta y ha remarcado que, aunque todavía se desconoce su contenido completo, la información que el propio Gobierno ha hecho pública evidencia, a su juicio, que "desde el principio, no contaron la verdad".

El presidente gallego ha recalcado que existían "avisos previos" sobre la situación y ha cuestionado que, pese a ello, "no se actuase adecuadamente". En este sentido, ha criticado que el Gobierno trate ahora de "desprestigiar" esos avisos para, a su entender, evitar responsabilidades políticas.

A su juicio, los nuevos documentos vienen a confirmar una gestión que ha calificado de "auténtico desastre", al considerar que el Ejecutivo no quiso afrontar un problema del que, según ha insistido, había sido advertido previamente.

SITUACIÓN "COMPLICADÍSIMA"

Rueda también ha alertado de que la situación en Ceuta continúa siendo "complicadísima". "Nos han dicho tantas veces una cosa y, a su vez, la contraria, que ahora mismo nadie puede ver otra cosa que la realidad", ha señalado.

En este sentido, ha defendido que la situación sobre el terreno sigue siendo preocupante y ha apuntado que la seguridad, el día a día y la convivencia en la ciudad "siguen estando muy comprometidos".

El presidente de la Xunta ha acusado, finalmente, al Gobierno de estar más preocupado por, a su entender, evitar asumir responsabilidades que por solucionar la situación. Según Rueda, el Ejecutivo estaría tratando de "repartir responsabilidades entre todos" para evitar que recaigan sobre quienes ve "los auténticos responsables".