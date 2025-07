Rueda carga contra "los puteríos" del PSOE y avisa a la oposición: "Forman parte de la orquesta del 'Titanic'"

Besteiro cree que el presidente "empieza a dar miedo" tras el Congreso Nacional del PP, en el que Pontón ve "deriva antidemocrática"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las citas orgánicas que el PP y el PSOE afrontaron el pasado fin de semana en Madrid han ocupado buena parte de las intervenciones de este miércoles durante las preguntas al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante el último pleno del Parlamento de Galicia del curso político.

El mandatario gallego ha cargado contra "los puteríos" de los socialistas y del Gobierno central, en el marco de la trama de corrupción por la que el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se encuentra en prisión provisional. Además, ha vuelto a pedir la convocatoria de elecciones y ha sugerido a la oposición que "abandonen" el barco del "capitán" Pedro Sánchez: "Forman parte de la orquesta del 'Titanic' y, por tanto, se hundirán".

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha echado mano de los textos políticos aprobados en el Congreso Nacional de los populares para decirle a Rueda que "empieza a dar verdadero miedo como presidente". Posteriormente, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, aseguraba que el PP salía de su cónclave como el "más ultra de la historia".

El primero en intervenir ha sido el líder socialista, quien ha preguntado al titular de la Xunta sobre sus políticas en diversos ámbitos. Sobre vivienda, Besteiro ha esgrimido a Rueda que su "referente" es la "burbuja inmobiliaria" de José María Aznar y Rodrigo Rato, que "ya se vieron" en el Congreso del PP del fin de semana.

Asimismo, Besteiro ha cuestionado que el PP apueste por reducir el peso del Estado en las empresas y le ha preguntado si eso significa que "van a privatizar Navantia". También ha reprochado a los populares las resoluciones aprobadas en materia de migración, que suponen "abrazarse" a Vox: "La inmigración la seleccionan en función de la cultura y de la fuerza del trabajo. Toda una receta de nacionalismo casposo y de indignidad".

"Solo le falta uno para el póker de ases: que en materia de emergencias sigan la política de Mazón", ha deslizado.

"AQUÍ, LOS SERVICIOS PÚBLICOS FUNCIONAN"

En su respuesta, Rueda ha vuelto a calificar al líder del PSdeG como "la mejor correa de transmisión" de Ferraz y ha replicado que está "muy orgulloso" de lo que hace su ejecutivo, que se dedica a "cumplir la palabra" y "gobernar", a diferencia de lo que ocurre a nivel estatal: "Aquí, los servicios públicos funcionan, no se va la energía y no damos explicaciones, no se paran los trenes".

"Cuando empieza la semana, aquí los periodistas están pendientes de lo que sale del Consello de la Xunta. En Madrid, están pendientes del próximo escándalo de corrupción que va a salir del Gobierno", ha espetado a continuación.

Rueda ha bromeado con que está "encantado" de hablar de un futuro en el que el PP esté en el Ejecutivo estatal, lo que espera "llegue cuanto antes". En este contexto, ha respondido a la cuestión de las empresas públicas criticando que el Gobierno de Sánchez se dedica a "asaltar todas las empresas cotizadas los viernes por la tarde".

"DERIVA ANTIDEMOCRÁTICA" DEL PP

Aunque en menor medida, también el careo con la líder del BNG ha estado colmado de referencias a la política estatal. Pontón ha insistido en la "deriva antidemocrática" del PP "más ultra de la historia" y, a este respecto, ha pedido a la Xunta que abandone "la censura" y el "control ideológico" en los centros de salud, en los colegios y en la radio y televisión públicas.

"Control ideológico es el que les hacen a ustedes desde Madrid su Gobierno amigo", ha respondido Rueda, en su última intervención, para afearle al Bloque que continúe como "muleta" de Sánchez pese a la supuesta corrupción que afloró en los últimos meses y unos audios en los que dirigentes de la trama hablan de mujeres "como mercancía".

Así, el presidente de la Xunta ha sacado en el debate con Pontón "los puteríos" del PSOE y ha acusado a los nacionalistas de "ser tan bravos aquí (en Galicia) y tan mansos en Madrid".

"Están formando parte de la orquesta del 'Titanic' y, por tanto, se hundirán. Los gallegos están tomando nota de todo lo que estamos viendo", ha dicho Rueda, para también señalar que, a diferencia del BNG, "al menos haya algún partido nacionalista que está obteniendo algo".