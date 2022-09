Rueda comparecerá en el Parlamento a finales de mes para "avanzar las líneas maestras" de los Presupuestos de 2023

El presidente de la Xunta avanza que se reunirá con los alcaldes de las ciudades durante septiembre y octubre

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha avanzado que comparecerá a petición propia en el Parlamento, en uno de los últimos plenos del mes, para "avanzar las líneas maestras" de los Presupuestos autonómicos para 2023.

Estos presupuestos, ha asegurado en una entrevista concedida este domingo a la Radio Galega y recogida por Europa Press, se aprobarán en tiempo y forma y "reflejarán lo más fielmente posible la situación actual".

Sobre esto, ha comentado que se ajustarán algunas de las ayudas incluidas teniendo en cuenta la inflación, trabajarán para que los servicios públicos básicos sigan teniendo un elevado nivel y, además, se tendrá en cuenta que habrá determinados sectores económicos y pesonas que, con actividades especialmente afectadas por la crisis, necesiten ayudas directas.

Incluirán también, como ya había avanzado en sus primeros discursos,

nuevas rebajas fiscales, que entrarían en vigor el año que viene, como la reducción del impuesto a la renta para las más bajas, un tratamiento fiscal más ventajoso para familias numerosas --"el segundo hijo pasaría a a tener este tratamiento y a partir de ahí, se añadirían 250 euros más"--.

Por otra parte, Rueda también ha comentado algunas de las últimas noticias sobre el Gobierno central, concretamente la posibilidad enarbolada por la vicepresidenta Yolanda Díaz de limitar el precio de algunos alimentos.

No ha entrado a analizar pormenorizadamente la propuesta, considera el presidente que, dado el cruce de opiniones dentro del Ejecutivo, "más que un Gobierno es un grupo de gente opinando y un presidente que es un espectador y que centra sus esfuerzos en atacar al líder de la oposición".

FONDOS NEXT GENERATION

Pide "menos propaganda y más acciones" por parte del Ejecutivo de Sánchez en varios ámbitos, sobre todo en lo que respecta a los fondos europeos, sobre los que ha criticado los "enormes retrasos y la enorme cantidad de dinero sin movilizar, con proyectos punteros sin dinero".

Así, ha recordado que Stellantis, "una de las mayores fábricas de coches de España", no tiene financiación y que sobre Altri, "que ha cumplido con todos los requisitos que había marcado la ministra Calviño", tampoco hay novedades, "pese a que Sánchez dijo que pronto habría noticias".

Esta situación, apunta el líder de la Administración gallega, compromete la viabilidad de muchos proyectos. "O que Sánchez se ponga las pilas o que nos deje a las Comunidades autónomas", ha instado.

Rueda también ha censurado la implantación de los Avril, sobre la que todavía no hay cronograma. Ha comentado incluso que tras su reunión con el presidente, se comprometió a crear una mesa de diálogo, "y nada de sabe".

En esta línea, ha lamentado la exclusión de Galicia del mapa de autopistas ferroviarias y ha exhortado al Gobierno a corregirlo. "Sería catastrófico que no estemos incluidos, sobre todo cuando Portugal apuesta por la conexión con Galicia", ha señalado.

Ha exigido también más información, y más clara, sobre las obras en el viaducto de O Castro (Lugo) de la A-6 y más celeridad en las ayudas para las zonas afectadas por los incendios de este verano y declaradas zonas catastróficas.

REUNIONES CON LOS ALCALDES

Ya en clave autonómica, Alfonso Rueda ha confirmado que se reunirá con los alcaldes de las ciudades durante septiembre y octubre, empezando ya la semana que viene. Con ellos, ha señalado, abordará las actuaciones de la Xunta y las demandas municipales.

Una de esas peticiones, que analizará junto al alcalde compostelano, Xosé Sánchez Bugallo, será la aplicación de la tasa turística, en este caso en Santiago de Compostela. "Quiero escucharlo, aunque también al sector. En principio, a mí no me gustan estas tasas. Creo que hay espacio de crecimiento sin aplicar esa tasa", ha indicado.

El presidente ha calificado de "espectacular" la recuperación del turismo en lo que va de año. "Eso quiere decir que se están haciendo bien las cosas. Acertamos en lo que creíamos que iba a buscar el nuevo turista", ha comentado Rueda, que no ve masificación.

"Hay muchos planes de sostenibilidad, tenemos recorrido todavía, aunque haya que preservar la convivencia con los que viven en cada lugar. Creo que no hay masificación y creo que hay herramientas para que no aparezca o tarde, y de haberla, poder reaccionar", ha insistido.

En otro orden de cosas, aunque también en clave autonómica, el presidente ha defendido el sistema sanitario gallego, "aunque haya margen de mejora", y ha avanzado que la inoculación de la cuarta dosis de la vacuna contra la covid empezará para mayores de 80 años en las residencias, después pasará a aquellos que no viven en estos centros, y después para el grupo etario 60-80. Ha confirmado además que para este proceso ya están en conversaciones con los vacunódromos.

También ha comentado la situación de sequía que enfrenta Galicia, "complicada aunque no crítica", y ha pedido ser "prudentes" con un recurso que es "finito". En esta línea ha recordado que están a disposición de los municipios ayudas para auditar las redes de abastecimiento y no descarta, en un futuro, plantearse renovar las infraestructuras.

Relacionado con este tema, ha afirmado que el objetivo, en la lucha contra los incendios, es que las brigadas trabajen "el 100% del tiempo", pero debe ser progresivo y ha remarcado que ya se destinan casi 40 millones de euros a trabajos de prevención.

Por último, y en el plano político, ha explicado que a lo que aspira, como presidente del PPdeG, es a mejorar los resultados en los próximos comicios locales de 2023. "No fueron buenos, en general, en 2019, pero estoy seguro de que en 2023 serán mejores", ha afirmado Rueda, que ha matizado que los cálculos de los populares no giran en torno a juntarse con otros, por lo que es difícil gobernar "si no es con mayoría absoluta".