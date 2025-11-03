Rueda considera "lógico" que se juzgue a Ábalos por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, atiende a los medios tras la reunión semanal del Consello de la Xunta. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha señalado que ve "absolutamente lógico" que el Tribunal Supremo haya propuesto juzgar al exministro José Luis Ábalos, al exasesor ministerial Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas que adjudicó el Ministerio de Transportes durante la pandemia.

"Con todo lo que conocimos, lo que estamos conociendo y, supongo, lo que nos queda por conocer, me parece absolutamente lógico que, por lo menos, exista ese procesamiento", ha afirmado a preguntas de los medios este lunes tras la reunión del Consello de la Xunta.

En esta línea, Rueda ha dicho entender "los nerviosismos" del presidente del Gobierno en la Comisión de investigación en el Senado la semana pasada y sus "'No me consta', 'No lo sé' o 'No puedo asegurar que no sucediera".

En un acto dictado este mismo lunes, el instructor de la causa, el magistrado Leopoldo Puente, da diez días de plazo a la Fiscalía y a las acusaciones populares --lideradas por el PP-- para que presenten sus peticiones de archivo o sus escritos de acusación, así como la práctica de diligencias complementarias.

Para Puente, los hechos podrían ser constitutivos de delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación.