Rueda cree que una gestión gallega de la AP-9 "puede mejorar muchas cosas", como atajar "subidas inaceptables" de peajes

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha vuelto a apostar este martes por el traspaso de la titularidad de la AP-9 a Galicia, una cuestión que "puede mejorar muchas cosas" de su gestión, como el interés por atajar "subidas inaceptables" de peajes como la conocida este lunes.

Así lo ha indicado a preguntas de los medios en un acto en Santiago, cuestionado por el debate que este martes celebrará el Congreso en relación a la toma en consideración de la proposición de ley aprobada en marzo de 2016 en la Cámara gallega para solicitar el traslado a la Comunidad de las competencias de la AP-9.

En esta línea, Rueda ha confiado en que este "no sea un paso más", si no "el paso definitivo", con el que "se admita a trámite y por fin empiece el procedimiento para que esa titularidad, esa asunción de la AP-9 por parte de la comunidad autónoma, sea una realidad".

Alfonso Rueda ha asegurado que la Xunta "siempre ha mantenido la misma postura" en relación a esta cuestión, y ha expresado su satisfacción por que "el grupo popular en el Congreso" vaya a apoyar esta propuesta.

"Espero que el resto de los grupos hagan lo mismo y hoy empiece el paso definitivo para que la AP-9 sea de titularidad gallega", ha indicado Rueda, que ha confiado en que "todos entiendan que una gestión desde Galicia puede mejorar muchas cosas". "Ahora que estamos viendo una serie de medidas que se toman en favor de otras autopistas en otros territorios de España, creo que se hace más justo y más evidente la necesidad de que la titularidad de la AP-9 venga para Galicia", ha resumido.

SUBIDA DE LOS PEAJES

Entre estas cuestiones en las que la Xunta desea intervenir está la subida de peajes, un tema sobre el que también ha hablado Alfonso Rueda después de que el lunes se conociese que el alza de los peajes de la AP-9 será del 3,47% en enero, frente al 1,67% del resto del Estado.

"Si se gestionase la AP-9 desde Galicia, intentaríamos que esto no se produjese", ha dicho Rueda, para quien la subida avanzada es "inaceptable". "No es normal ni se puede aceptar que las tarifas de la AP-9 suban de media el doble de lo que están subiendo en el resto de España y, por tanto, algo hay que hacer", ha sentenciado Rueda, que ha pedido a Fomento, como titular, que "no siga de brazos cruzados" y "hable" con Audasa.

Finalmente, Alfonso Rueda ha trasladado su respeto por la demanda de la Fiscalía contra los cobros de peajes de Audasa durante las obras. "Es una decisión de la fiscalía que entendemos que se presenta después de valorar los datos", ha explicado Rueda, que, a mayores, ha dicho que "no parece normal que cuando había que esperar horas y horas por grandes retenciones, Audasa estuviese cobrando peajes como si estuviese dando un servicio normal".