Rueda cree que el Gobierno intenta ahora "buscar culpables" ante el retraso de los trenes Avril sin dar "certezas"

Lamenta que la ministra siempre mantuviese el plazo hasta que le envió la carta: "No le interesaba o no estaba contando la verdad"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, cree que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana está ahora intentando "buscar culpables" ante el retraso de la puesta en funcionamiento de los trenes Avril en Galicia, pero sigue sin aportar "certezas" sobre cuándo será.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno de este jueves, el presidente gallego ha sido preguntado sobre la intención de Renfe --anunciada el miércoles por la ministra del ramo, Raquel Sánchez-- de penalizar a la empresa Talgo por el incumplimiento del contrato para la llegada de estos trenes, que estaba comprometida antes de julio.

Precisamente, la compañía ha reconocido este jueves que había "determinados retrasos" en los plazos de entrega durante el transcurso del proyecto generados principalmente "por causas de fuerza mayor", entre ellos las caídas de producción e interferencias en la cadena de suministro con motivo de la covid-19 y otros "eventos geopolíticos".

Al respecto, el titular de la Xunta ha dicho que es "más un tema interno" del Ministerio que "no soluciona a Galicia ni a los gallegos lo fundamental", que es saber "cuándo" van a llegar estos convoyes y si se van a poder aprovechar "algún mes de este año que, desde el punto de vista turístico, está siendo espectacular".

RUEDA LO LIGA A LA CARTA A LA MINISTRA

De hecho, Alfonso Rueda ha ligado la intención del Estado de sancionar a Talgo con la carta que él mismo envió esta semana a la ministra de Transportes para indicarle que se iba a cumplir el plazo sin saber "nada" sobre los Avril.

"Parece mentira que todo se tuviese que activar a través de un toque de atención. No parecía para nada prioritario para el Ministerio", ha lamentado el presidente gallego, quien también ha criticado que ahora empiece esta "discusión" entre Renfe y Talgo sin que "nadie aporte soluciones".

Rueda ha afeado que se conozca ahora este problema, después de que la ministra fuese preguntada "por escrito", y que, cuando la Xunta lo consultaba "extraoficialmente", se dijese que "se mantenían los plazos".

Además, el presidente de la Xunta ha puesto el foco en que Talgo lo justifica con unos eventos --la pandemia y el panorama geopolítico-- que "no surgieron de la noche a la mañana".

"Me temo que el Ministerio no se interesó por lo que estaba pasando hasta hace unos días. Mucho no le interesaba o no estaba contando la verdad cuando decía que los plazos se mantenían", ha recalcado, ante una cuestión con la que "todo el mundo queda perfectamente retratado".