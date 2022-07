Rueda defiende la "estabilidad" de los gobiernos: "Es necesaria una administración que dé certezas"

La Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) zona noroeste celebra su 20º aniversario con una jornada de conferencias en Santiago

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reivindicado la importancia de "la estabilidad" de los gobiernos y "las certezas jurídicas" para que, entre otras cosas, "un país progrese".

"Es necesaria una administración que dé certezas y que no cuente historias", ha manifestado Rueda en la inauguración del acto del 20º aniversario de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) zona noroeste celebrado este lunes en el Teatro Principal de Santiago.

Por eso, ha defendido que es necesario "no tener dogmas preconcebidos" y ha remarcado que "la administración no es un obstáculo en sí mismo y no pone impedimentos".

En todo caso, Rueda ha señalado que los empresarios necesitan "certezas jurídicas" y saber que "no va a haber vaivenes" para tener la seguridad de que "lo que se acuerda con la administración es aquello que se va a cumplir". "Sin sorpresas y sin dogmas ideológicos", ha insistido, porque "eso es más ventajoso para que un país progrese".

En este sentido, ha pedido no caer en el discurso de que "los empresarios solo piensan en ellos mismos y que les da igual el bien común": "Quien lo piense desde la administración está estigmatizando a los creadores de riqueza para que las cosas no vayan bien", ha enfatizado.

Además, ha señalado que las administraciones no deben creer que "no es importante tener unos ejecutivos con los que poder hablar e ir de la mano". Sobre esto, ha asegurado que la Xunta "ese error no lo va a cometer". "A la administración le va bien si a los creadores de riqueza les va bien", ha afirmado.

Asimismo, el presidente de la Xunta le ha dado la enhorabuena a la APD por estos 20 años en los que, ha añadido, "han pasado muchas cosas". En esta misma línea, ha señalado que lo que salga de las charlas que se pronunciarán en este acto, en las que los principales líderes empresariales de Galicia comparten sus experiencias personales y profesionales, "servirá para prepararse para todo lo que viene" que, ha reconocido, "los próximos meses serán de muchas incertidumbres".

MÁS DE 3.500 EMPRESAS

La Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), creada en 1956 en España y activa en el noroeste desde el año 2002, es una entidad privada e independiente, sin ánimo de lucro y de ámbito internacional que cuenta con más de 3.500 empresas asociadas en 6 países y con más de 200.000 directivos asociados.

El presidente de APD Noroeste, Francisco Botas, ha destacado que durante los 20 años de la Asociación en esta zona han sido testigos de "la transformación de la sociedad" y ha valorado que los asociados siempre se han mantenido "fieles a sus principios".

Asimismo, Botas ha asegurado que la APD se caracteriza por "trabajar codo con codo" con todas las empresas y directivos para lograr sus objetivos.

En este acto de inauguración en el Teatro Principal compostelano, también ha estado presente el vicepresidente primero, Francisco Conde, y el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, que ha agradecido a la entidad que celebre su 20º aniversario en la ciudad y ha apuntado que el futuro está vinculado a "la innovación, el emprendimiento, la investigación, la digitalización y la competitividad", factores en los cuales, ha continuado, "la APD puede aportar muchísimas experiencias".