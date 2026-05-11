Rueda descarta "impulsar" un expediente a Candia y sugiere "hacer una adaptación" de los estatutos del PP

El titular del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, preside la reunión del Consello - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha descartado "impulsar" un expediente del PP a la alcaldesa de Lugo, Elena Candia, pese a que sus estatutos determinan el castigo a quien se "valga" de tránsfugas para "cambiar mayorías de gobierno". De hecho, ha dado por hecho que será necesario modificar la norma interna para que sea acorde con el aval del Tribunal Constitucional (TC) al voto tránsfuga en mociones de censura.

"Supongo que habrá que hacer una adaptación", ha reflexionado, al tiempo que ha avalado alguno de los primeros pasos de Candia en Lugo, no exento de polémica, como la retirada de una bandera de Palestina del balcón de O Vello Cárcere, en aras a que sus acciones las guiará el intento de gobernar "si puede para todos los lucenses" o "para la inmensa mayoría".

Tras la reunión semanal de su Gobierno, Rueda ha sido preguntado acerca de si teme que se le abra expediente a Candia o si promoverá un cambio en sus estatutos para que no se consideren faltas graves coyunturas como la que ha propiciado en Lugo que los populares se hayan hecho con la Alcaldía con el apoyo de María Reigosa, edila no adscrita que dejó el PSOE.

Aunque los estatutos populares fueron aprobados en el congreso de julio de 2025, Rueda ha defendido que su redacción proviene de antes de que se produjese el cambio jurídico que determinó el Tribunal Constitucional (TC) al validar el voto de los tránsfugas en mociones de censura (en junio del pasado año, precisamente).

Rueda ha insistido en que la redacción de ese artículo (incluido en iguales términos en normas internas del PP previas) proviene de "un momento en el que la situación era diferente a la moción de censura que se produjo". "No solo la de Lugo, sino también otras", ha esgrimido, y ha vuelto a apuntar a la que permitió al PSOE hacerse con la Alcaldía de Noia (A Coruña).

"Por tanto, supongo que hay que hacer una adaptación", ha esgrimido, dando por hecho que lo que dicta la "lógica" es que "se efectúe" teniendo en cuenta que la situación "cambió". Tanto es así que él, ha dicho, no "impulsará" un expediente a Candia salvo que lo haga el propio partido.

"De cualquier otra cosa tendría que preguntar a los órganos correspondientes, pero creo que las circunstancias de esa redacción respondían a una situación diferente del punto de vista legal que tenemos ahora. Esa es mi opinión y me hace mucha gracia que los mismos que han hecho exactamente los mismos en otros casos ahora se preocupen por los estatutos del PP", ha agregado.

BANDERA DE PALESTINA

Tras pedir que se deje "gobernar" a Candia e incidir en que la oposición "se retrató" en los días previos a la moción de censura, ha justificado la retirada de una bandera de Palestina en O Vello Cárcere de Lugo. "La conozco bien y va a intentar gobernar, si puede para todos los lucenses, y sino para la inmensa mayoría", ha esgrimido.

Así las cosas, ha argumentado que sus decisiones, "con independencia del orden en que las tome o del simbolismo, las toma pensando" en gobernar al menos "para la inmensa mayoría" de vecinos de la ciudad. Igualmente, al margen de "politizaciones", ha esgrimido que la postura de los populares en relación a la situación de Palestina "está clara".

RELEVO DE CANDIA EN EL PARLAMENTO

Sobre quién relevará a Candia como vicepresidenta primera del Parlamento, Rueda ha explicado que el nombre del "sustituto" --"diputado o diputada", ha precisado luego-- se conocerá en los próximos días, a lo largo de esta semana o a principios de la próxima.

Será, en todo caso, antes del pleno que arrancará el martes de la semana que viene, en el que tendrá lugar la elección. "Pero aún tenemos unos días para tomar la decisión", ha reflexionado, antes de manifestar su deseo de que, quien la sustituya, ejerza sus funciones "tan bien" como la nueva regidora de Lugo.