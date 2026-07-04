Rueda destaca que SAIC "abrirá nuevas oportunidades de negocio" y avanza la llegada de un buque con coches de la empresa

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda - DAVID CABEZON @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado que la llegada de la multinacional china SAIC a Galicia "abrirá nuevas oportunidades de negocio" y ha avanzado la llegada la próxima semana a Ferrol de un buque con vehículos de la empresa.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, el mandatario autonómico resaltó en un vídeo compartido en sus redes sociales este sábado que el gigante de la automoción eligió la Comunidad como su sede en la Unión Europea por su "solvencia técnica e industrial, estabilidad institucional y garantías".

Para Rueda la llegada de SAIC a Galicia "abrirá nuevas oportunidades de negocio" y "consolidará a la Comunidad como un territorio atractivo para investir".

Además, ha recordado que generará riqueza y empleo, suponiendo en su primera fase unos 200 millones de inversión y la creación de 2.300 empleos, entre las sedes de Ferrol y As Pontes.

En este sentido, el presidente gallego ha avanzado que la próxima semana llegará a Ferrol un buque con vehículos de la empresa, que servirá a modo de prueba logística para seguir avanzando en toda la tramitación. "Las cosas están marchando a muy buen ritmo", ha remarcado.

Finalmente, ha apuntado que "aún queda camino por delante", pero Galicia "está preparada para acoger a esta empresa", que supondrá un "antes y un después" para las comarcas en las que se situarán sus sedes y para el territorio en su conjunto.