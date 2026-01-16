Rueda dice que el modelo de financiación "destroza a Galicia" y advierte de que "la unidad y solidaridad no se compran"

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, participa en la inauguración del nuevo hito kilométrico del Camino de Santiago, a 16 de enero de - JPEG - Europa Press

LOGROÑO / SANTIAGO DE COMPOSTELA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que el planteamiento del Gobierno central con respecto al modelo de financiación autonómica "destroza a nuestra comunidad autónoma" y ha recordado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que el concepto de "unidad y solidaridad" entre territorios "no se compra".

Además, ha indicado, que si lo que quiere Pedro Sánchez es que entre comunidades autónomas "empecemos a discutir y a pelearnos, Galicia no lo va a hacer". "Nosotros seguiremos insistiendo en que es necesario sentarse conjuntamente y estar el tiempo que haga falta hasta que lleguemos a un modelo que, con las reuniones que haga falta, nos sirva a todos", ha advertido.

Rueda ha hecho estas declaraciones en Logroño junto al presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, y al alcalde de la capital riojana, Conrado Escobar, tras participar en la inauguración del nuevo hito kilométrico del Camino de Santiago en la Plaza del Mercado de Logroño, esquina con Portales (junto a la Concatedral de La Redonda).

"SALIMOS PERJUDICADAS"

En una intervención posterior con los medios, el presidente de la Xunta de Galicia ha recordado que "todas las comunidades autónomas, con diferentes sensibilidades y colores políticos al frente de los Gobierno, menos una --refiriéndose a Cataluña-- estamos de acuerdo en que salimos perjudicadas".

"Desde luego --ha proseguido-- en el caso de Galicia salimos especialmente perjudicados, pues se rompen principios que para nosotros son absolutamente irrenunciables: la negociación conjunta, la exclusión de bilateralidades, el mantenimiento de la solidaridad y de la igualdad en servicios básicos entre todos los territorios".

Con todo ello, ha subrayado que "son tan claras las evidencias" que no se puede "estar de acuerdo". Además, Rueda ha hecho referencia a "una cifra demoledora y explícita de lo que se ha negociado" que indica que más de la mitad, el 55% de los recursos a mayores que se ponen en el nuevo modelo de financiación "le corresponden a una sola comunidad autónoma".

Una comunidad --indica-- que "casualmente es la que negoció, ni siquiera su presidente, sino el responsable de un partido que no forma parte del Gobierno de esa comunidad autónoma, con el presidente del Gobierno de España".

"AHORA PRETENDEN QUE, CON LO QUE SOBRÓ, EMPECEMOS A DISCUTIR"

Un presidente que como ha querido recordar Rueda "es el presidente de todos también". "Se pusieron de acuerdo con tan solo una comunidad y ahora pretenden que todas las demás con lo que sobró empecemos a discutir y a pelearnos", ha señalado.

En este sentido, asegura, "Galicia no va a discutir". "Galicia va a seguir insistiendo en que es necesario sentarse conjuntamente y estar el tiempo que haga falta hasta que lleguemos a un modelo que con las reuniones que haga falta nos sirva a todos", ha advertido.

Desde luego, insiste, "lo que se ha propuesto a Galicia no le sirve en absoluto" porque "pierde muchas posiciones". "Somos aproximadamente algo más del 6,5% de la población ajustada de España y en el nuevo reparto no llegaríamos ni al 3% de los recursos. Por lo tanto, todo el mundo entenderá que esto Galicia no lo puede aceptar", ha argumentado.

Para Rueda, además, "esto no va de partidos, ni va a formar bloques para negociar. Eso es lo que pretende el presidente del Gobierno y desde luego no lo va a conseguir en lo que a Galicia le corresponde. Nosotros hemos hecho nuestros cálculos como comunidad autónoma y lo que nos propone ahora mismo el Gobierno, lo que ha pactado con Esquerra Republicana, a Galicia la destroza".

UNIDAD Y SOLIDARIDAD

Finalmente, el presidente ha hecho referencia al concepto de "unidad y solidaridad" entre territorios que "no se compra". "Parece que esto no lo entienden pero lo que es peor es que no lo entienda ni el presidente del Gobierno de España que incluso promociona que se cuestione estos conceptos y la solidaridad y el equilibrio básico en la prestación de servicios en todo el territorio", ha señalado.

"Que no le importa a los nacionalistas, que no le importa a los independentistas, bueno, eso en Galicia, por desgracia, ya sabemos, pero que no le importe y lo promocione el presidente de la nación, eso sí que es especialmente grave", ha finalizado.